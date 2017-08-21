Kod yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, QR kod yöntemiyle banka müşterilerinin rızası dışında banka ATM\'sinden para çekerek dolandırıcılık yapan 1 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar\'ın Bozyaka Mahallesi\'nde bir banka ATM\'sinden müşterilerin rızası olmadan nakit para çekildiği yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan araştırma sonucunda QR kod yöntemiyle nakit para çektiği belirlenen C.A. (34) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 8 bin 485 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada \"Kendilerini arayarak banka görevlisi, sigorta kurumu çalışanı vs. olarak tanıtan kişilerle her ne surette olursa olsun telefonlarına mesaj ile gelen şifreleri ve TC kimlik numaraları ekrana tuşlamak sureti ile paylaşmamalarını, şüphelendikleri durumlarda en yakın banka şubesine ve adli birimlere müracaat etmeleri tavsiye edilmektedir\" denildi.