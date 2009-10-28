Kod adı 'Şerif'

İzmir’de otomobilleri çalıp, parçalayarak satan 10 kişilik suç şebekesini, ‘Şerif’ takma adını kullanan Şerife Kavak adlı kadının yönettiği ortaya çıktı.



İzmir polisi 6.5 aydır sürdürdüğü çalışma doğrultusunda, daha önceden, çıkar amaçlı oto hırsızlığı şebekesi üyeliğinden iki defa yakalanan Şerife Kavak’ın liderliğindeki örgütün, kentte faaliyette bulunduğu bilgisini edindi. Kavak ve adamlarının, park halindeki otomobilleri çaldıkları, çeşitli illerden gelen siparişler üzerine sattıkları saptandı.



Ekipler, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Afyon ve İzmir’deki adreslere 150 polisin katılımıyla eş zamanlı yaptığı baskınlarda, elebaşı Şerife Kavak, birlikte yaşadığı .Ü.’nün de aralarında bulunduğu 10 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, çalıp sattıkları 21 otomobil, 17 tekne motoru ele geçirildi. Şerife Kavak’ın genelde kendisi ve adamlarına aile görüntüsü verdiği, 3 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Örgüt içerisindeki K.S.’nin de 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şerife Kavak’ın örgüt içerisinde, ‘Şerif’ takma adını kullandığı, otoların çalınması, pazarlanması olayında alıcılarla direkt görüşme yaptığı, aldığı parayı pay ettiği saptandı. Elde ettiği gelirle Bayraklı İlçesi’nde taksi durağı da işlettiği belirlenen şüpheli kadının, çalıntı otoların yolda seyri sırasında kendi otomobiliyle ve taksileriyle eskortluk yaptığı da öğrenildi. Şüphelilerin, çalma işlemi sırasında kullandıkları takım çantasına, ‘ecza çantası’, siyah otomobile ‘karabaş’, beyaz otomobile de ‘beyaz güvercin’ dedikleri ortaya çıktı Örgüt içerisinde sert tavırlarıyla bilinen Şerife Kavak’ın, Emniyet’teki ifadesinde susma hakkını kullandığı da bildirildi.



Şerife Kavak ile 9 adamı, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

