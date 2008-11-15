Kod adı 'Dönek'

ABD'nin müstakbel başkanı Barack Obama, CIA'nın kendisinden istediği kod adını 'Renegade' yani 'Dönek' olarak belirledi



Gizli Servis, ABD’nin yeni başkanı Barack Obama'dan kendisine bir kod isim seçmesini istedi... Obama'nın seçtiği kod isim ise Renegade oldu. Yani "dininden dönen kişi..." Obama seçtiği bu isimle Müslüman olduğu iddialarına kapalı da olsa bir yanıt vermiş oldu.



Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), güvenliğini sağladığı siyasilere için kod isim kullanıyor. Ajanların aralarında konuşurken kullanacakları bu kod isim ise korunacak olan siyasi tarafından bizzat belirleniyor. Obama kendisinin 'Dönek (Renegade)' olarak isimlendirilmesini istedi! Renegade'in bir diğer anlamı da "dininden dönen kişi "demek. Hatta Renegade, İspanyolca ‘renegado’ yani ‘Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçen kişi’ anlamına geliyor.



Michelle Obama: Rönesans



Obama’nın eşi Michelle ise kendi için Rönesans (Renaissance) kod ismini seçti. Renaissance'ın diğer bir anlamı ise "yeniden doğuş" demek... Obama'nın kızları Sasha 'Gülgoncası' Malia ise 'Pırıltı' isimlerini tercih etti.



Diğer liderlerin ve aile üyelerinin kodları ise şöyle:



George W. Bush ve eşi Laura: Öncü (Doğa sporlarından esinlenerek bu ismi istedi) ve Tempo



Bush’un kızları Barbara ve Jenna: Pırıltı ve Turkuaz



John McCain: Anka Kuşu



Sarah Palin: Denali (Alaska Valisi olan Palin, kentindeki bir milli parkın adını aldı)



Palin’in eşi Todd: Sondajcı (Todd, Alaska’nın North Slope bölgesinde petrol işçiliği yapıyor)



Joe Biden: Celtic (İrlanda asıllı olan Biden, İskoçların önemli futbol takımını adını istedi)



Ronald Reagen: Deri Kamçı



Jimmy Carter: Papaz Yardımcısı



Dick Cheney: Balıkçı

