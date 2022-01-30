Kod-29 ile işten çıkartılan Migros işçilerine destek veren sendikacılar gözaltına alındı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) Örgütlenme Sekreteri Kemal Yılmaz ve örgütlenme uzmanı Betül Celep, Kod-29 ile işten çıkartılan Migros depo işçilerinin yaptığı eylemlerle ilgili davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros deposundaki kötü çalışma koşullarına karşı bir araya gelen işçiler, şartların düzeltilmesi için DGD-Sen’e üye olmuştu. İşçilerin DGD-Sen’e üye olmasının ardından yönetim, Aralık 2020'de Kod-29 ile işçileri işten çıkartmıştı. Migros çalışanları, işten çıkartılan işçilerin geri alınması için Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde 6 kez eylem yapmıştı.

Beykoz Kaymakamlığı, Covid-19 salgını nedeniyle ilçedeki tüm eylemleri 15 gün süreyle yasaklamış; eylem yasağının Özilhan için alındığını belirterek eylemlerini sürdüren işçiler 5 kez gözaltına alınmıştı ve haklarında dava açılmıştı.

DGD-Sen Genel Başkanı Murat Bostancı, konuya ilişkin yargılamanın Beykoz 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini söyledi. İlk iki duruşmanın mahkeme başkanı tarafından ertelendiğini belirten Bostancı, ertelenmesine rağmen Betül Celep hakkında duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Celep’in bugün Üsküdar’da gözaltına alındığı bildirildi. Kemal Yılmaz’ın da aynı gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenildi. (ANKA)