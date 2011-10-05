-Koç: Yerli oto için ortağımızla görüşüyoruz İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobille ilgili ''Ortağımızla görüşmeler yapıyoruz'' dedi. Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı öncesinde gazetecilerin yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu konuda Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e bir rapor sunduğunu hatırlatan Koç, ''Ortağımızla görüşmeler yapıyoruz. Konu henüz daha çok ham...'' dedi. Mustafa Koç, yerli otomobilin maliyetine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bu, yerli otodan ne kastettiğinize bağlı. Bunu ne şekilde irdelediğinize bağlı. Bugün hiçkimse yüzde yüz bir otomobili kendi ülkesinde yerli olarak üretmiyor. Bazı aksamlar ortak olarak kullanılıyor. Şanzıman olsun, motor olsun... Dolayısıyla bu tip avantajlardan da faydalanmak lazım. O bakımdan biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışacağız. Herhalde bu bir konsorsiyum şeklinde olacak. Ama herhangi birşey söylemek için daha çok erken. Erken, çünkü bu kolay birşey değil. İki; bunun tarifini iyi yapmak lazım. Bunun satış sonrası servisi var, satış ağı var... Ondan sonra maliyeti dediğiniz gibi belirli bir ölçüde tutturamazsanız, çok yüksek maliyetler geliyor. Biz bunun içindeyiz. Hepsini biliyoruz. Tabii herkesin arzusu böyle bir şey yapılabiliyor olması. Ama göründüğü kadar kolay bir iş değil. Onu anlatmaya çalışıyorum.'' Koç, bir gazetecinin, ''Bakan Ergün, raporda yer alan maliyeti yüksek buldu. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir'' şeklindeki sorusuna ise ''Sayın Bakan öyle söylediyse herhalde bildiği birşey vardır. Ama kendisiyle yakın temas halindeyiz. Rakamları kendisiyle OSD olarak paylaştık. Çalışmalar devam ediyor'' yanıtını verdi. Böyle birşeyin kamu desteği olmadan yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine de Koç, ''O şekilde yapılması mümkün olmaz. Yani devletin belirli bir şeyi olması lazım. Onların hepsi bu bağlamda irdeleniyor'' dedi.