Koç'un yeni CEO'su Turgay Durak oluyor

T24- Koç Holding'de geçen yıl nisan sonunda CEO vekilliğine atanan Otomotiv Grup Başkanı Turgay Durak CEO oluyor.



Milliyet Gazetesinin edindiği bilgilere göre, nisan ayındaki genel kurulda yaşanacak bu değişim öncesinde Koç Holding, kısa bir süre içinde değişimle ilgili açıklama yapacak.



Koç Holding'in halen CEO'luğunu yürüten Bülent Bulgurlu, 2007 yılında Bülent Özaydınlı'nın görevden ayrılmasıyla bu göreve gelmişti.



Bulgurlu 60 yaşını aşmış olmasına karşın Koç Holding geleneklerinde bir istisna oluşturmuş ve grupta görevine devam ederek Mayıs 2007'de CEO'luğu üstlenmişti.



Bunun üzerinden geçen iki yılın sonunda Durak'ı CEO vekilliğine atayan grup, Bulgurlu'nun halefinin kim olacağının sinyalini verdi. Durak'ın bir yıla yakın süren hazırlık devresinin ardından CEO koltuğuna oturacağı belirtiliyor.



Şu anda 57 yaşında olan Durak, Robert Kolej'den 1970'te mezun oldu ve lisans-yüksek lisans eğitimini Nortwestern Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1976'dan bu yana Ford Otosan'ın çeşitli kademelerinde görev yapan ve 2002'den itibaren de Ford Otosan Genel Müdürlüğü görevini yürüten Turgay Durak, 1 Mayıs 2007'de Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı. Haziran 2009'da bu göre-vini Cenk Çimen'e devreden Durak, Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ise sürdürüyor.



1947 doğumlu olan Bülent Bulgurlu ise 14 yıldan bu yana Koç Topluluğu'nda görev yapıyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Norveç Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan ve doktora yapan Bulgurlu iş hayatına 1972'de bu ülkede başladı. 1977'de Türkiye'ye gelerek önce İntes ardından da 1979-1996 arasında Garanti İnşaat'ta çeşitli kademelerde çalışan Bulgurlu 1996'da Garanti Koza İnşaat Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak Koç Holding Turizm ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı oldu.



Toplulukta sırasıyla turizm ve hizmetler, turizm ve inşaat, dayanıklı tüketim ve inşaat grup başkanlıklarını üstlenen Bulgurlu,son olarak da CEO olarak görev yaptı.



Koç Holding'in CEO koltuğuna son 10 yılda dört isim oturdu. Temmuz 2000'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temel Atay, holdingin CEO'su oldu.



2 Ağustos 2001'de Tofaş Grubu Başkanı Bülent Özaydınlı'nın CEO vekili olduğu açıklandı. Özaydınlı, 1 Ocak 2002'de CEO'luğu Atay'dan devraldı. 2007 ilkbaharında Özaydınlı'nın gruptan ayrılmasının ardından 1 Mayıs 2007'de Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Bülent Bulgurlu, Koç Holding CEO'luğunu üstlendi. 20 Nisan 2009 itibariyle de Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Turgay Durak, CEO vekili olarak atandı. Durak'ın nisan ayındaki genel kurulda CEO'luğu Bulgurlu'dan devralması bekleniyor.

