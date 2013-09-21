Koç’un ‘Gezi’ tarifi, körün fili tarif etmesi gibi

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak “Oraya gelen insanlar arasında 70 yaşında teyze de gördüm, 18 yaşında çocuk da. Bunlar mı Türkiye’ye zarar verecek” diyen Mustafa Koç’a cevap veren, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, “Körün fili tarif etmesi gibi siz 70 yaşındaki kadın fotoğrafıyla tarif ederseniz çok eksik bir tarif olur. Konuya bütüncül bakmak lazım. Olan biten iyi bir şey değil” dedi.

Türkiye’yi sarsan Gezi Parkı olayları sırasında Taksim’de göstericilere kapılarını açan Divan Otel’i sahibi olan Koç Holding, bu tavrıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi oldu. Hükümet yetkililerinin Koç Grubu’na yönelik eleştirilerinin yanı sıra, holdingin sahibi olduğu TÜPRAŞ’a yapılan baskının Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olabileceği de kamuoyunda sıkça tartışıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak ilk kez konuşarak, “Oraya gelen insanlar arasında 70 yaşında teyze de gördüm, 18 yaşında çocuk da. Bunlar mı Türkiye’ye zarar verecek” ifadelerini kullandı.

Mustafa Koç’un bu sözlerine yanıt ise, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’den geldi. Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’a konuşan Bakan Ergün, Koç’un sözlerinin hatırlatılması üzerine şu şekilde konuştu:

“Kutuplaşma tabii ki istenen bir şey değil. Zaman zaman toplumda gerginlikler olabilir ama bunun kutuplaşmaya varması ve insanların birbirinden nefret etmesine doğru varması esas tehlikeli olan bu olur. Her konuda anlaşamayabiliriz ama bu insanların birbirine düşman olması kabul edilemez. Öyle bir noktada değiliz. Toplumu birbirine daha çok kaynaştıran mekanizmalara daha çok ihtiyacımız var. Yani birtakım fay hatları var. Bu fay hatları sönmüş değil canlı fay hatları. Belirli gerilimler karşısında depremlere yol açabilecek fay hatları. Onun için yapımızı güçlendirmemiz lazım. Başkalarının da fay hatlarını harekete geçirmesi mümkün olabilir. Fay hatlarının nerelerden geçtiği ve nereleri etkileyeceği belli. Ülkemizin toplumsal dokusunu güçlendirecek adımları atmamız lazım.

Gezi olaylarının fotoğrafı farklıydı

Burada iş dünyasına, medyaya, siyasete de önemli görevler düşüyor. Filin tarifi gibi yapmayalım. Herkes tuttuğu yerden tarif ediyor. Bir tane 70 yaşındaki kadının görüntüsünü eğer Gezi olaylarının görüntüsü olarak verirseniz çok başka bir fotoğraf vermiş olursunuz. Bir başkası da yıkılan dökülen yerlerin fotoğrafını verir. O zaman başka bir tablo çıkar. Ne 70 yaşındaki kadın konusu bu meseleyi tarif etmeye yeterlidir ne de olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafı olayı tek başına ifade etmeye yetmez. Bu oldu ve bizi üzdü. Türkiye bundan üzüldü. Herkes bundan zarar gördü. Bu tablolar yaşanmamalı. Bunun için herkes elinden geleni yapması lazım. Yoksa körün fili tarif etmesi gibi siz 70 yaşındaki kadın fotoğrafıyla tarif ederseniz çok eksik bir tarif olur. Konuya bütüncül bakmak lazım. Olan biten iyi bir şey değil.”