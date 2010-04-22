Koç'tan UniCredit'e pranga benzetmesi

T24- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Yapı Kredi Bankası’nın kârının sektör ortalamasının altında kalmasını bankanın İtalyan ortağı UniCredit’in risk alma konusunda muhafazakâr davranmasına bağladı.

Holding’in 46. Olağan Genel Kurul toplantısında bu konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Koç, 2008 ve 2009’un bankacılığın altın yılları olduğunu belirtirken “Yabancı ortağımızın risk alma iştahı öbür bankalardan daha az olduğu için burada biz göreceli olarak dezavantajlı durumdayız... Maalesef geçen yıl kârdan bir miktar zarar ettik” dedi.

Genel Kurul toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine ise Koç, “Ayağımızda maalesef bu konuda bir pranga var. Yüzde 50-50 ortaklık olunca ne yapacaksınız. İdeal bir durum değil” diye konuştu.

Koç, yine de UniCredit ile yolları ayırma konusunda herhangi bir niyetlerinin olmadığını “Bunu bu şekilde, bu şartlar altında yürütmek zorundayız” diye ifade etti.

Yapı Kredi Bankası’nın 2009 yılında konsolide olmayan net kârı bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 1.35 milyar lira oldu. Bankanın konsolide net kârı ise aynı dönemde 1.553 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka, 2009 kârından temettü dağıtmak yerine bu geliri bünyesinde tutmayı genel kurula önereceğini açıklamıştı.

Analistler, bankanın takipteki alacak provizyonlarının yüksek olduğuna, birçok bankanın kâr etmesinde önemli katkısı olan bono tarafında ise muhafazakâr bir tutum içinde olduğuna dikkat çekiyor.

Bulgurlu gitti, Durak geldi

BÜLENT BULGURLU

Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Norveç Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1972’de Elliot Strömme A/S, Oslo’da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Bulgurlu, 1977’de Garanti İnşaat’ta Saha Mühendisi olarak çalıştı. Burada Genel Müdür seviyesine kadar yükseldikten sonra 1996’da Koç Holding’e katıldı. Bulgurlu, Turizm ve Hizmetler, Turizm ve İnşaat, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat grup başkanlıklarını yürüttü. 2007’den beri Koç Holding CEO’su olarak görev yapıyordu.

TURGAY DURAK

Yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi’nde makine mühendisliği yüksek lisansı ile tamamladı. Koç Topluluğu’na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv’de katıldıktan sonra, 1986 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. 2000 yılında genel müdür baş yardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olan Durak, 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Durak, 2009 yılı mayıs ayından bu yana Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapıyordu.

310 milyon TL temettü

Genel kurulda Yönetim Kurulu’nun 310 milyon lira brüt kâr payını nakit temettü olarak dağıtma önerisi de oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre Koç Holding, 1 lira nominal değerli hisse başına brüt ve net 0.1284 lira nakit temettü ödemesi yapacak. Kâr payı dağıtımı için belirlenen tarih ise 3 Mayıs olarak belirlendi.

Koç yönetimi, gelişmiş ülkelerin krizden kötü etkilendiğini, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin güçlenerek çıkacaklarını vurguluyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin (BRIC) gibi ülkelerdeki fırsatları kollayacaklarını söylüyor.

Bu gelenek genel kurulda da devam etti. Toplantıda dağıtılan 2009 yılı faaliyet raporundaki açıklamasında Rahmi Koç, “Bundan sonra talep, üretim ve istihdamın eski güçlü Batı ekonomilerinden değil de bizim de dahil olduğumuz gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı anlaşılmaktadır” dedi. Koç, yurtdışındaki imkânlardan yararlanma,