-KOÇ'TAN SPOR UÇAK KÖLN (A.A) - 19.12.2010 - Almanya'da havacılık ve uzay mühendisliği alanında eğitim alan, airbus uçaklarını üreten firmada 19 yıl çalışan Koç Consulting Genel Müdürü Aydoğan Koç, bu birikimlerini Türkiye'de yapacağı yatırımla değerlendirecek. Koç, Türkiye'de yapacağı yaklaşık 30 milyon avroluk yatırımla 2 kişilik spor uçak üreterek, dünya pazarına satmayı hedefliyor. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 7. Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilen Aydoğan Koç, yaptığı açıklamada, havacılık ve uzay mühendisliği konusunda Almanya'da eğitim aldığını, 19 yıl airbus uçakları yapan şirkette çalıştığını, Türkiye'de havacılık ve uzay projeleri konusunda faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Münih'te 7 yıl önce mühendislik, danışmanlık şirketi kurduğunu kaydeden Koç, 5 yıldan bu yana Ankara'da Bilkent Teknopark'ta Türk şirketi Koç Consulting olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, Alman ve Türk şirketlerini bir araya getirip işbirliği yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Almanya'daki know-how teknolojiyi kullanarak Türkiye'de yeni ürünler geliştirdiklerini ifade eden Koç, yeni bir proje başlatacaklarını bildirdi. Almanya'da geliştirilen hafif bir uçağı Türkiye'de üreteceklerini belirten Koç, ''Bu uçak şu anda uçuyor, sertifikasyonu alındı. Bu uçağı Türkiye'de geliştirip dünya pazarı için seri üretim yapmayı düşünüyoruz. Bu uçağı aynı gövdeyi kullanarak hem sivil havacılık hem askeri eğitim uçağı olarak geliştirmeyi, üretmeyi yapmayı hedefliyoruz. Uçağı, gelecekte de insansız hava aracı (İHA) olarak geliştirmeyi planlıyoruz. Uçağın ilk tasarımı Almanya'da yapıldı. Seri üretim için tasarımı geliştirmemiz gerekiyor'' diye konuştu. -''95 OKTAN BENZİNLE, SAATTE 300 KİLOMETRE UÇACAK''- Uçağın özellikleri konusunda bilgi veren Koç, ''Hücresi çok yeni, bu sınıfta kullanılmayan bir teknoloji. Buna karşı çok hafif. Çok yüksek performanslı ve çok hızlı bir uçak. Saatte 300 kilometre hızla uçacak. Araba benzini 95 oktanlık benzin kullanacak, 300 kilometre hızla bir saatte 16 litre benzin harcayacak. Uçakta en yeni carbon fiber teknolojisi kullanılacak'' dedi. Bu uçağın dünyada büyük bir pazarı bulunduğunu, yılda 4000-4500 bu tip uçak satıldığını anlatan Koç, ''Bizim düşüncemiz ilk adımda bu pazarda yüzde 2-3 pay alabilmek. Bunu yapabilirsek senelik üretimimiz 150-200 uçak olabilir. Uçağın seri üretim sertifikasyonu bir ay içinde Almanya'dan alınacak'' dedi. Koç, şirketi yaklaşık 30 milyon avroluk bir yatırımla, 2011 yılı Ocak veya Şubat ayında Türkiye'de kurmayı, daha sonraki 10 ay içinde ilk seri üretim uçağını tamamlayıp, müşteriye teslim edip, uçurmayı düşündüklerini kaydetti. Aydoğan Koç, yatırımın Ankara veya İstanbul'da yapılacağını belirtti. Söz konusu uçağın 6-7 alternatif versiyonu geliştirmeyi planladıklarını ifade eden Koç, elektrikli motor veya 160 beygirlik, 300 beygirlik motor kullanarak üretim yapabileceklerini söyledi. Aydoğan Koç, Türkiye'de bu teknolojik kabiliyetleri elde ettiklerinde 4 kişilik bir uçak geliştirmek istediklerini kaydetti. Türkiye'de havacılık, uzay, savunma alanındaki şirketlerle, KOBİ'lerle çalışacaklarını belirten Koç, Türkiye'de kuracakları şirketin isminin Koç Euro Space A.Ş. olabileceğini söyledi. Uçağın fiyatına ilişkin soru üzerine Koç, ''120 bin avro olacak'' dedi. Koç, bu arada havacılık, uzay ve savunma konusunda iki önemli buluşla ilgili Türkiye'de iki patent başvurusunda bulunduklarını, bu ürünleri de geliştirip dünya pazarına satmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.