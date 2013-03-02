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Ekonomi

Koç'tan Miami'de büyük yatırım

Club, aralarında Koç ailesinin bazı üyelerinin de olduğu bir özel sermaye şirketi tarafından satın alındı

02 Mart 2013 13:39

Miami plajının en gözde tarihi otellerinden biri olan Surf Club’ı aralarında Koç ailesi üyelerinin de olduğu bir grup 116 milyon dolara satın aldı. Tarihi dokusu değiştirilmeden restore edilecek Surf Club’ın Genel Danışmanı Robert Zarco, “Koç grubu, kulübün gelenek ve tarihini korumak için çok sorumlu davrandı” dedi.

ABD’de Miami plajının en gözde tarihi otellerinden olan Surf Club, aralarında Koç ailesinin bazı üyelerinin de olduğu bir özel sermaye şirketi tarafından satın alındı.

Koç ailesinin bazı üyelerinin liderliğinde gerçekleştirilen 116 milyon dolarlık satın almayı ABD’li Fort Capital Management şirketi gerçekleştirdi. Sadece 40 yaşını aşmış seçkin kişilerin 200 bin dolar ödeyerek üye olabildiği ve yıllık üyelik tutarı 10 bin dolar olan Surf Club’u satın alan grup, son yıllarda eskiyen yüzü ve artan giderleri nedeniyle de üye sayısı 122’ye düşen Surf Club’u tarihi dokusunu değiştirmeden restore edecek.


Üyelik ücreti 200 bin dolar


· Okyanus manzaralı tarihi kulübü yaşatmak isteyen 6 farklı grup ya da kişi, tarihi yer için teklif verdi.
· 1930 yılından beri faaliet gösteren Surf Club, şimdi hayır kurumları ve şirketlerin organizasyonları ve düğün davetleri için kullanılıyor.
· 18 bin 453 metrekare üzerine 10 bin 157 metrekarelik kullanım alanına sahip olan kulüp, pek çok tenis kortu ve park alanına sahip.
· Ana binada, üyelerin ve misafirlerin kullanımına sunulan 25 suit ve oda yer alıyor.
· Kulübün yaklaşık 150 kişiden oluşan çok seçkin bir üye grubu bulunuyor.
· Üyelik aidatları 3 bin 500 dolardan başlarken, üyeliğe kabul ücretleri 200 bin dolara kadar çıkıyor.

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