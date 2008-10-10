Koç'tan işsizlik uyarısı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ekonomik krizle ilgili ciddi uyarılarda bulundu:



"Benim korkum reel sektörün etkilenmesi, reel sektörde ödeme zorluğu yaşanırsa bu sistemde ciddi sorunlar yaratabilir. İşsizlik çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabilir"



"Likidite azaldıkça ülkeden para çıkışı hızlanabilir. Bu da bizim işimize gelmez. O bakımdan dikkatli olmamız lazım.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Tekirdağ' ın Çorlu ilçesi'nde gazetecilerin küresel krizle ilgili sorularını yanıtladı. Koç, Türkiye nin IMF ile Stand By Anlaşmasının, psikolojik de olsa piyasaları rahatlatabileceğini sölyledi.



Koç ,Bu krizin en önemli özelliği 15 gün evvel hiçbirşey bugünkü gibi değildi 15 gün sondra da bugünkü gibi olamaz.Dün Zafer Çağlyan bey de aynı şeyi söyledi. Herşey heran değişiyor artık yönetimi saat saat yapmaya başladık. dedi. Kriz nezaman nasıl biter dünya boyutunu konuşuyorum ucu açık bu konuda kimsede birşey tahmin edemiyor.



Nerde bitecek veya nasıl piyasalar toparlanmaya başlayacak bilinmiyor. Kriz Avrupaya nın en büyük ekonomisi İngiltereye de çok ciddi sirayet etmiş durumda.Biliyorsunuz geçen hafta olanları



Türkiye hir nekadar izafi olarak etkilenmemiş gibi gözükse de küreselleşmedeki boyutu ve dünyanın 17 ci en büyük ekonomisi olarak böyle bir krizden etkilenmememiz söz konusu değildir.



Bunu borsa düşüşü olarak almamak lazım. Bu kriz 2001 den çok daha farklı. Birincisi dünya boyutu olarak ikinciside 2001 de bankalar çok ciddi yara almıştı. Şimdi çok şükür bankalarımız o tecrübeden sonra çok daha kuvvetli bir finansal yapıya sahip oldu. Benim korkum reel sektörün etkilenmesi. Reel sektörde ödeme zorluğu yaşanırsa bu sistemde ciddi sorunlar yaratabilir. Hem iç piyasa hem dış piyasa daralıyor. İşsizlik büyük bir sorundu daha büyük bir sorun olarak önümüze çıkabilir. Bundan sonraki üç ay içerisinde yada önümüzdeki sene içerisinde.



Dediğim gibi bu tip şeyleri önceden kestirmek zor. Dün de söylediğim gibi bence bir IMF Stand by anlaşmasının şu anda yapılması piyasaları psikolojik olarak fevkalade rahatlatır diye düşünüyorum. Paranın maliyeti çok artmaya başladı. Likidite azaldıkça ülkeden para çıkışı hızlanabilir. Bu da bizim işimize gelmez. O bakımdan dikkatli olmamız lazım" dedi



Gazetecilerin bir başka sorusuna ise; Özel sektörün en büyük özelliği değişen şartlara mümkün olduğu kadar çabuk ayak uydurması: Bu şartlar neyi dikte ediyorsa biz de ona göre önlemimizi alacağız" yanıt verdi

