Koç'tan ilk yarıda 1 milyar lira kâr

Koç Holding, yılın ilk yarısında 41 milyar liraya yakın satış geliri elde ederken, net kâr 1 milyar lirayı aştı.



Koç Holding, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam satış gelirlerini yüzde 21 artırarak 40 milyar 758 milyon TL’ye yükseltirken, 2 milyar 099 milyon TL vergi öncesi kâr ve 1 milyar 25 milyon TL azınlık payı sonrası net kâr elde etti.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Koç Holding’in 2012 ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Turgay Durak, global ekonomiye ilişkin endişe ve belirsizliklerin devam ettiğini hatırlatarak, “Yurtdışı piyasalardaki durgunluk ve faiz oranlarında kısa sürede bir gevşeme beklenmemesi sebebiyle iç piyasadaki sıkışıklık tüm sektör ve şirketleri doğal olarak etkilemektedir” dedi. Bu tür süreçlerde sürdürülebilir bir büyüme modeli ile karlı operasyonlara odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan Turgay Durak, şunları kaydetti: “Global piyasalarda yaşanan tüm problemlere karşın yılbaşından bu yana yurtiçinde net olarak 2 bin 592 kişiyi daha bünyemize katarak Topluluğumuz bünyesinde istihdam ettiğimiz toplam kişi sayısını 83 bin 579’a yükseltmiş olduk. Ülkemize ve geleceğe olan güvenle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında kombine yatırımlarımız bir önceki senenin aynı dönemine oranla iki kattan fazla artış kaydederek 840 milyon TL’den 1 milyar 816 milyon TL’ye yükseldi"

Turgay Durak sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk şirketlerini ve Türkiye’nin marka değerini yükseltmek için sadece Türkiye’de değil dünyada lider şirketler yaratmamız gerekiyor. Bu vizyonla var gücümüzle çalışıyoruz. Arçelik bu açıdan öncü şirketimiz. İlk yarıda uluslararası satış gelirlerini yıllık bazda %59 artıran Arçelik, dünyadaki farklı üretim ve satış olanaklarını sürekli araştırarak organik büyümesinin yanı sıra satın alma ve yatırım fırsatlarını da kovalamaya devam ediyor"

Durak, Türkiye’de yabancı ortakları ile yürüttükleri güçlü operasyonların özellikle Avrupa’da gözlenen ciddi durgunlukla karşılaştırıldığında önemli birer başarı hikayesi olarak ön plana çıktığını vurguladı.