Koç'tan anlamlı reklam filmi

Koç Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 70 ölüm yıldönümünü 10 Kasım'a özel hazırlanan bir reklam filmi ile andı.Ata'nın doğum yılı olan 1881 yılı ile başlayan ve her döneme ait siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı reklam filminde, 1901'de Mustafa Kemal silah arkadaşları ile görüntüleniyor.İlerleyen yıllarda dönemin önemli olaylarının yer yerilen reklam filminde Kurtuluş Savaşı günlerinden kesitler sergileniyor. 1920'ler ile Mebus Meclisi'nin kuruluş çalışmaları, 1928 Harf İnkılabı ve modern Tünkiye'nin yeni hayattından kesitlerin yer aldığı reklam filmi, Ata'nın ölümsüzleştiği yıl olan 1938 ile sona eriyor.Koç Topluluğu'nun gazetelere verdiği ilanda ise Atatürk'ün portresi ve üzerinde ölüm tarihi yer aldı. İlanda 1938'in 8'i yan yatırılarak sonsuz işareti şeklinde derin anlamlı yer aldı.