Koç'tan Alex'e gönderme!



Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı sonrası Asbaşkan Ali Koç'un keskin çıkışı dikkatlerden kaçmadı.



Mağlubiyet sonrası "Umudumuzu yitirmedik. Ama tünelin ucundaki ışık azalıyor" diyen Koç'un, Gaziantep maçı sonrası "Işık bu takımın kendisinde var" diyen Alex de Souza'ya göndermede bulunduğu iddia edildi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Ali Koç'un "Eğer böyle giderse, radikal kararlar almamamız düşünülemez" sözleri de, özellikle yabancı oyuncular konusunda büyük değişime gidileceği yorumlarına neden oldu. Alex ve Carlos'la devam kararı alan yönetimin Deivid'le sözleşme yenileme konusunda şüpheye düştüğü, hatta sözleşme uzatılan iki ismin durumunun bile sezon sonu masaya yatırılacağı belirtildi. Uğur'un sezon başından bu yana süren formsuzluğu ve sistemden sürekli şikayet etmesinin ardından, Türk futbolculara da neşter vurulacağı ileri sürüldü.



