-KOÇOĞLU: MALİYET 50 MİLYAR DOLARI GEÇER ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Şükrü Koçoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamuoyunda ''Çılgın Proje'' olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'nin dünyanın en büyük inşaat projesi olabileceğini belirterek, ''Bu entegre projenin maliyeti 50 milyar doların çok çok üzerinde olur diye tahmin ediyorum'' dedi. Koçoğlu, İstanbul'da bu proje ile bütün dünyanın imrendiği ciddi bir mühendisliğin uygulanacağını belirterek, ''Bütün bu mühendisliği, inşaatı hiç bir yabancıya ihtiyaç duymadan Türk firmaları yapabilir. Türkiye'de bu yapım ve mühendislik gücü var. Yüzde 100 Türk sermayesi, Türk emeği, Türk projesi olacak. Bir de bunun bu güzelliği var'' diye konuştu. Projenin salt kanal projesi olarak değil, entegre bir proje olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Koçoğlu, ''Bu, dünyanın konsept olarak gözünü dikebileceği ve büyük devlet olmanın sembolü olacak bir proje. Her devlet bunu göze alıp yapamaz, az bir maliyet değil çünkü'' dedi. Koçoğlu, proje ile birlikte tek endişesinin İstanbul'a göçün artması olduğunu kaydetti. Projenin henüz çok yeni olduğunu, detayları belli olduktan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabileceğini ifade eden Koçoğlu, şunları kaydetti: ''Dünyanın en büyük projelerinden birisi olacak. Bizim Irak projemiz 11,5 milyar dolar ve dünyanın en büyük 6'ncı büyük projesi. En büyük proje de yanılmıyorsam 320 milyar dolarla ABD'deki uzay üssü. İnşaat olarak bakacak olursanız bana göre dünyanın en büyük projesi Kanal İstanbul olabilir. Dubai'deki Palmiye Adası projesi 12,5 milyar dolardı. Yani bu ondan çok daha büyük bir proje. Bizim çılgın proje entegre bir proje olduğu için 50 milyar doların çok çok üzerinde olur diye tahmin ediyorum.'' -UYAR: ''İSTANBUL'UN ÇOK DAHA ÖNEMLİ SORUNLARI VAR''- TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar ise yaptığı değerlendirmede, projenin uygulanabilirliğinin test edilmesi için öncelikle yerinin belli olması gerektiğini belirterek, ancak 120-140 metre genişliğinde kanal açılmasının uygulanabileceğini söyledi. Öncelikle düşünülmesi ve tartışılması gereken konunun yüksek bir maliyete sahip olacak projeden elde edileceklere değip değmeyeceği olduğunu ifade eden Uyar, şunları söyledi: ''Öncelikle proje doğada nelere neden olur, nasıl bir değişime neden olur, İstanbul'a etkisi ne olur bunların tartışılması lazım. Çünkü proje tek başına kanal projesi olarak söylenmiyor. Aynı bölgede, muhtemelen Silivri yakınlarında bir havaalanı, üstüne yeni bir kentten söz ediliyor. İstanbul'un nüfusunun çok daha artmasına neden olacak ve İstanbul'u yaşanmaz hale getirecek spekülatif girişimin adımlarından biri olarak görülüyor. Başbakan Süveyş ve Panama kanallarını örnek veriyor. Sorun şu ki oralarda denizde doğal bir geçiş olmadığı için yani doğal bir boğaza sahip olmadıkları için o kanallar yapılmış. Doğal bir boğazı, deniz geçişi olan bir kentte sadece buradaki gemi yükünü taşımak için açılacak bir kanal ne derece mantıklıdır.'' Böyle bir kanal ihtiyacının İstanbul için olmaz olmaz konumda bulunmadığına işaret eden Uyar, ''İstanbul'un çok daha önemli sorunları var. İstanbul'un böyle spekülatif gelişmelere neden olacak çılgın projelerden çok daha aklı başında projelere ihtiyacı var. 3. Boğaz Köprüsü gibi İstanbul'un gelişmesinde çok ciddi zararlara neden olabilecek spekülatif bir adımdır. İstanbul için gerekli bir proje değil diye düşünüyorum.'' İki ayrı yerde kent projelerinin gerçekleşeceğini ifade eden Uyar, ''Projenin diğer kısımları rant amaçlı olduğu için kolaylıkla yapılır ve gerçekleşecektir, ancak böyle bir ihtiyaç olmadığı için zaten böyle bir kanal yapılmaz. Diğerleri yapılır, kanal kalır'' dedi. -KANAL İSTANBUL PROJESİ- Bu proje ile İstanbul'un Avrupa yakasında, şehrin batısında, Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına, yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapılacak ve İstanbul'da iki yarımada ve bir ada oluşacak. Projenin, yeri ve maliyeti konusunda açıklama yapılmazken sadece etüt çalışmaları tahminen 2 yıl sürecek. Kanalın su derinliği yaklaşık 25 metre, su yüzeyinde genişlik yaklaşık 145-150 metre civarında olacak. Kanaldan dünyadaki en büyük gemiler geçebilecek. Kanal İstanbul'dan günde 150-160 geminin geçmesi hedeflenirken, kanal güzergahında ağırlıklı hazine arazileri kullanılacak. Projenin etüd çalışmaları 12 Haziran seçimlerinin ardından başlatılacak.