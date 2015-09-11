Kocatepe Camisi'ndeki cuma hutbesini Mehmet Görmez okudu

Ankara Kocatepe Camisi'ndeki cuma hutbesini Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez okudu.

İşte Görmez’in okuduğu ve bazı televizyon kanalllarının programlarını yarıda keserek canlı yayınladığı hutbeden dikkat çeken bölümler:

Dilimiz kin öfke ve nefretin tercümanı değil kalbimizdeki rahmet ve şefkatin tercümanı olmalıdır.

Yaşadığımız acılar daha büyük acılara sebep olmamalıdır.

Düşmanlarımızı sevindirmemeliyiz.

Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme zamanıdır. Bir düşünüp bin söylemeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Cenabı hak millet olarak bize sabır ve merhamet ihsan eylesin. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.