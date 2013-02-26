Kocasının tecavüzüne uğrayan kadın: Beni cezaevine atın

Cinsel ilişki isteğini reddettiği eşi Lütfü Yaşar Yıldırım’ın kendisine saldırdığını öne süren Süreyya Yıldırım eline geçirdiği bıçakla kocasını kalbinden ağır yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Süreyya Yıldırım, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde Adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Süreyya Yıldırım tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Yıldırım, ifadesinde köydeki evlerinin tek odalı olduğunu anlatırken şunları söyledi:

"Eşim, çocuklarımın yanında çıplak dolaşırdı. Kendisini uyardığımda şiddet görüyordum. Çocuklarımın yanında bana cinsel tacizde bulunuyordu. Bazı zamanlarda tecavüz ediyordu. Karşı çıktığımda şiddet görüyordum. Çocuklarım okula gittikten sonra eşim yine birlikte olmak istediğini söyledi. ’Hayır’ demem üzerine tecavüz etmek istedi. Kendimi korumak amacıyla mutfağa gidip bıçağı aldım. Bana tekme atınca canını acıtmak için bıçağı rastgele salladım. Bıçak göğsüne saplandı. Amacım öldürmek değildi. Sizden isteğim beni cezaevine atın. Orada rahat ederim. Bende bu zamana kadar bana yapmış olduğu baskı, zulüm, hakaret ve darp nedeniyle şikayetçiyim."

Süreyya Yıldırım, ’Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanırken, kalbinin 2 santim yakınından bıçaklanan Lütfi Yaşar Yıldırım ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilerek tedavi altında alındı.