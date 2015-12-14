Kocasının soyadını ilk celsede sildirdi

Özlem Özkan, yargı yoluyla sadece 5 ayda kendi soyadını kullanma hakkını elde etti. “Tikin” olan eşinin soyadını sildiren Özkan, “Karar emsal teşkil edecek” dedi.

Ankaralı Onur Tikin ve Özlem Özkan Tikin çifti 7 ay önce evlendi. Ancak Özlem Özkan Tikin, eşinin soyadı kullanmamak için 29 Temmuz tarihinde Ankara 4. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Özkan, şikâyetinde eşinin soyadını almak zorunda bırakılması nedeniyle; Anayasa ile güvence altına alınan manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğini, cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşadığını ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Ankara 4. Aile Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde hakim Serpil Şatır, 10 Aralık günü görülen ilk celsede davayı kabul ederek, davacının kocasından aldığı Tikin soyadının silinerek sadece kendi soyadı olan Özkan’ı kullanmasına karar verdi. 5 ay gibi kısa bir sürede ilk celsede verilen kararın ardından Özkan’ın avukatları Burcu Gümürdülü ile Funda Kılıç Çolakoğlu; “Bu karar artık kadının kendi soyadını kullanmak için uzun yıllar süren masraflı yargılamalarla mücadele etmeyeceğine emsaldir. Müvekkilimiz davası, evlilik birliği içerisinde tek celsede, Nüfus Müdürlüğü ve AYM süreci olmadan kazanılan ilk davadır” değerlendirmesini yaptı.

"Eşim ‘Vazgeçme’ dedi"

ODTÜ’lü araştırma görevlisi Özlem Özkan ise şunları söyledi:

“Eşim ve eşimin ailesi bu süreçte benim yanımda oldular. İsteyenler eşinin soyadını alabilir. Ancak benim gibi düşünen kadınlara soyadı dayatması yapılmamalıdır. Erkekler de eşlerinin soyadını alabilmelidir. Kararın ardından çevremdeki herkes beni tebrik etti. Mahkemenin kararının emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Hakkımda çıkan kararın, kadın hakları açısından bir kazanım olduğunu düşünüyorum.”

"İlk celse olumlu gelişme"

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan şunları söyledi:

“Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkı olduğunu belirtiliyor. Geçtiğimiz dönemde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sonucunda da evli kadınların istedikleri takdirde sadece kendi soyadlarını kullanmaları yönünde karar verilmişti. Ancak AYM evlilik birliği içinde kocanın soyadının kullanılması zorunluluğunu ifade eden maddeyi iptal etmedi. Oysa ki artık bu madde iptal edilebilir. Özlem Özkan’ın ilk celsede eşinin soyadını sildirmesi bundan davalar için emsal teşkil edecektir. İlk celsede verilen karar son derece olumlu bir gelişmedir.”