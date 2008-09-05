'Kocasının ortağıyla aşk yaşıyor'

>> McCain'e 'kraliçe' yardımcı

Şu günlerde ABD’de adından en çok söz ettiren Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi: Eşinin eski iş ortağıyla aşk yaşıyorCumhuriyetçi Parti kongresinin üçüncü gününde, John McCain delegelerin oylaması sonucu başkan adaylığını resmen kazanırken, başkan yardımcısı adayı Sarah Palin ateşli bir konuşmayla Demokrat başkan adayı Barack Obama’yı hedef aldı.Büyük çeneli ve tehlikeli bir balık türü olan ‘barakuda’ (iskarmoz balığı) lakaplı Palin “Devlet yönetmek, mahalle organizasyonuna benzemez” vurgusunu yapıp Obama’nın zayıf noktası olan tecrübesizliğine saldırdı. Palin, Alaska Valiliği öncesi doğduğu Wasilla kasabasının altı yıl belediye başkanlığını yaptığını hatırlatıp alaycı bir dille bunun biraz Obama’nın ‘mahalle organizasyonu’ tecrübesine benzediğini söyledi.Obama’nın, küçük Amerikan kasabalarında yapacak bir işi olmayan fakir ailelerin dine ve silahlarına sarıldığı yönündeki sözlerine atıf yapan Palin kendisini Obama ile kıyasladı: “Silahlarımıza ve dinimize sarılmaktan başka yapacak pek bir şey olmayan kasabamızda, mahalle organizasyonundan farklı olarak, belediye başkanının gerçek sorumlulukları vardı.”Obama’nın, iki ayrı kitapta hatıralarını toplamanın dışında, tek bir yasa tasarısı hazırlamadığını söyleyen Palin şu eleştirileri yöneltti: “Obama başarılı konuşma kabiliyeti dışında yönetme deneyimine sahip değil. Irak’ta nihayet zafer görünüyor ama Obama hemen çekilmek istiyor. Terörist devletler (İran) silah denemeleri yapıyor Obama şartsız görüşüp konuşalım diyor. El Kaide, ABD’ye karşı felaket senaryoları üzerinde çalışıyor, Obama, ya birileri teröristlere haklarını okumazsa diye endişeli. Hükümetimiz çok büyük ama Obama onu daha da büyütmek istiyor. Vergiler zaten çok yüksek, Obama daha da yükseltmek istiyor. Dünya tehdit ve tehlikelerle dolu. Bir organizatöre ihtiyaç duyan mahalleden bahsetmiyoruz. Obama ve yardımcısı Joe Biden, sizin için savaştıklarını söylüyor. Sizin için savaşıp esir düşmüş olan tek bir kişi var, o da McCain’dir.”Kendisini yine ‘sıradan bir hokeyci annesi’ olarak niteleyen Palin “Bir hokeyci annesiyle bir pitbull arasındaki fark nedir” diye sorup “Pitbull ruj sürmez” diye cevap verince delegeleri güldürdü. Palin Kafkasya krizi ile ilgili ise “Rusya, Kafkaslar’da hayatî bir boru hattını kontrol altında tutmak, enerjiyi silah olarak kullanıp Avrupalı müttefiklerimizi bölmek ve korkutmak istiyor. Yabancı petrol ülkelerine güvenemeyiz, kendi petrol ve gazımızı daha çok üretmeliyiz” dedi.Palin haftaya Irak’ta görev yapmaya başlayacak oğluyla gurur duyduğunu ekleyip “Tanrı ABD’yi korusun” sözü ile bitirdiği konuşması sonrası McCain de delegelere “Başkan yardımcısı için doğru seçim yaptığımıza inanmıyor musunuz?” diye sordu.Binbir türlü hikayesi gündeme gelen Palin’in evanjelistliğini gösteren bir video kaydı ortaya çıktı. Palin, haziranda Alaska’da bir kilisede toplanan papaz okulu öğrencilerine hitabında ABD askerlerinin Irak’a ‘Tanrı tarafından’ gönderildiğini söylemiş. 2002’ye kadar üyesi olduğu ‘Wasilla Assembly of God’ kilisesinin sitesinde yayınlanan video kaydında rahiplerden Irak’taki ABD askerleri için duacı olmalarını isteyen Palin, “Kadın ve erkek askerlerimiz için dua edelim. Onlar doğruluk için çalışıyor. Bu ülke için, yöneticilerimiz için dua edelim. Onlar Tanrı’dan gelen bir görev için asker yolluyor. Bu Tanrı’nın planı” diyor. Palin öğrencilerden Alaska’da inşa edilecek 30 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı için dua etmelerini de isteyip “Bu hattı inşa için şirketleri ve şahısları bir araya getirecek olan Tanrı’nın iradesidir. Onun için dua etmeliyiz“ diyor.ABD’de yayımlanan National Enquirer dergisi Palin’in eşinin iş ortağı ile bir ilişki yaşadığını iddia etti. McCain’in kampanyası ise iddiayı yalanladı ve gazeteyi hukukî işlem yapmakla tehdit etti. Dergi, asparagas haber yaptığı iddialarına karşılık eski Demokrat başkan adayı John Edwards’ın gayrimeşru çocuğunu ortaya çıkarmış olmasını örnek gösterdi.Bir dergi sözcüsü “National Enquirer’ın kapağı Palin’in ailesine sert bir savaş niteliğinde. Kızının hamile olduğunu açıkladığında yaşanan sürtüşmelerin detayları gibi haber niteliği taşıyan birkaç açıklama var. Edwards’la ilgili haberleri takiben bizim yaptığımız politik haberlerin, McCain’in kampanyasının inceleme sürecinden daha detaylı olduğu açık. McCain’in ekibinin medyada çıkan ve olumsuz bulduğu haberleri kontrol etme çabasına rağmen Enquirer bu politik spektrumun iki tarafındaki haberleri de takip etmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.Öte yandan McCain’in kıdemli danışmanı Steve Schmidt suçlamalara şöyle açıklık getirdi: “Palin ailesine atılan iftiraların sonu gelmeli. National Enquirer’ın kapağındaki Palin’in yasadışı bir ilişki yaşadığını ima eden iddialar kesinlikle yanlıştır. Bu çok kötü bir yalan. Medya ve tabloid gazetelerin, halkına hizmet etmek isteyen bu başarılı ve güzel şeyi yok etmek istemesi utanılacak bir şey. Amerikan halkı bunu reddedecektir.”