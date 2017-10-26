Kocasının darp ettiği kadına "Abartma" demişti; ilahiyatçı Mustafa Karataş Diyanet'e danışman oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “yetersiz” bulduğu eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yerine atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, kurum içi görevlendirmelere başladı. Erkek şiddetine maruz kalan kadınlara, “Abartmayın” uyarısında bulunan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği’ne atandı.

"Yerin kocanın yanıdır"

Başkanlıktaki üst düzey kadrolarda değişiklik yapan, “Bizim en temel vazifemiz, halkımızın manevi hayatına rehberlik etmektir” diyerek 100 ilçeye yeni müftü atamalarını gerçekleştiren Ali Erbaş, danışman kadrosunda da değişikliğe gitti. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre kocasından şiddet gördüğünü ifade eden ve boşanma kararı aldığını belirten kadına, “Bırakın boşanmayı. Kol kırılır yen içinde kalır, senin yerin kocanın yanıdır” diyen Karataş, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği’ne atandı. Özel bir televizyon kanalında Cuma sabahları dini programda sunuculuk yapan Karataş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine önceki gün başladı.

Akademisyen, televizyoncu, danışman

Televizyon programcılığının yanı sıra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’ndeki akademisyenlik görevini de sürdüren Karataş, Diyanet’in danışman kadrosuna dahil oldu. Karataş, kişisel internet sitesinde yer alan “Etkinlik” takviminde herhangi bir değişikliğe gitmedi. 2015 yılında sahur programına telefonla katılarak, eşinden şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü söyleyen kadını azarlayan ve “Öbür dünyaya gitmeden size bu dünyada ceza vermek lazım” diyen Karataş’ın televizyon kanalında her hafta gerçekleştirdiği sabah programını da sürdüreceği öğrenildi.