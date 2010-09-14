-KOCASININ ÇALDIĞI DOLARLARI İADE EDECEK MANİLA (A.A) - 14.09.2010 - Filipinler'de hakkında dolandırıcılık suçlaması bulunan Filipinler eski devlet başkanının eşi İmelda Marcos, 230 bin Amerikan dolarını iade etme cezasına çarptırıldı. Yolsuzlukla mücadele için kurulan özel mahkemenin kararına göre, yıllar önceye dayanan dava sonucunda İmelda Marcos'un söz konusu miktarı iade etmesine hükmedildi. Yaklaşık 4,3 milyar doların ortadan kaybolmasıyla ilgili ''Marcos klanı''ile hükümet arasındaki hukuki süreç yıllardır devam ediyor. Bir halk ayaklanmasıyla Marcos yönetiminin devrilmesinden beri dolandırıcılıklarını incelemek üzere bir hükümet komisyonu kurulmuş, komisyon çoğu yurt dışındaki bankalarda bulunan bu paranın bir kısmını geri alabilmişti. Özel mahkemenin, Marcos'un 1983'te pirinç ithalinden sorumlu kurumdan kendi hesabına 10 milyon peso yani yaklaşık 227 bin dolar aktarmasını istediğinin ortaya çıktığı ve dolayısıyla şimdi 81 yaşındaki olan İmelda Marcos'un da mirasçı vasfıyla bu parayı iade etmesine hükmettiği belirtiliyor. Kararı temyize götüreceği öğrenilen İmelda Marcos 1991'de sürgünden dönmüş, geçen mayıs da milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Marcosların oğlu Ferdinand Jr. senatör seçilmişti. Marcoslar'ın kızı Imee de Ilocos Norte'nin valiliğini yürütüyor.