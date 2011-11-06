-Kocasını ütünün kablosuyla boğarak öldürdü SAKARYA (A.A) - 05.11.2011 - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 8 ay önce evlendiği eşini ütünün kablosuyla boğarak öldüren kadın, polise teslim oldu. Beşköprü Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan K. (23), polise eşini evde boğarak öldürdüğünü söyledi. Gülfidan K'nın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, evin salonunda Uğur K'nın (24) cesediyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Uğur K'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gülfidan K'nın emniyetteki ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, ütü yaptığı sırada kendisine hakaret eden eşine arkasından yaklaştığını ve boynuna ütünün kablosunu dolayarak yere yatırdığını ve eşini etkisiz hale getirerek boğduğunu söylediği öğrenildi. Uğur K'nın kaynakçılık yaptığı ve Gülfidan K. ile 8 ay önce evlendikleri öğrenildi.