T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocasını ütünün kablosuyla boğarak öldürdü SAKARYA (A.A)

06 Kasım 2011 00:13

-Kocasını ütünün kablosuyla boğarak öldürdü SAKARYA (A.A) - 05.11.2011 - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 8 ay önce evlendiği eşini ütünün kablosuyla boğarak öldüren kadın, polise teslim oldu. Beşköprü Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan K. (23), polise eşini evde boğarak öldürdüğünü söyledi. Gülfidan K'nın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, evin salonunda Uğur K'nın (24) cesediyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Uğur K'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gülfidan K'nın emniyetteki ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, ütü yaptığı sırada kendisine hakaret eden eşine arkasından yaklaştığını ve boynuna ütünün kablosunu dolayarak yere yatırdığını ve eşini etkisiz hale getirerek boğduğunu söylediği öğrenildi. Uğur K'nın kaynakçılık yaptığı ve Gülfidan K. ile 8 ay önce evlendikleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24