Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın ve 2 ağabeyi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Barış Kıvran\'ı (25), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24) ile ağabeyleri Savaş Akçıl ve Erol Akçıl, tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi\'nde oturan Barış ve Çiçek Kıvıran çifti arasında gece yarısı tartışma çıktı. Kendisini aldattığını ve dövdüğünü iddia eden Çiçek Kıvıran, evdeki pompalı tüfeği alıp eşine ateşledi. Barış Kıvıran olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Çiçek Kıvıran ile ağabeyleri Savaş Akçıl ve Erol Akçıl ile annesi Reyhan Akçıl\'ı gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından Tekirdağ Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden Çiçek Kıvıran ve eniştelerini darbettikleri iddia edilen ağabeyler tutuklandı. Anne Reyhan Akçıl ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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