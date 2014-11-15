Kocasını öldürtüp katillerle grup seks yapan kadına müebbet hapis!

Polonya'da 5 çocuk annesi Joanna Grabowski adlı kadın, engelli kocasını öldürmek için adam tutup, katilleri grup seksle ödüllendirdiği için 'azmettiricilik'ten ömür boyu hapis cezası aldı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, dini bir yardım grubuna mensup olan Piotr, grubun yardım ettiği 5 çocuğuyla birlikte yalnız yaşayan Joanna ile burada tanıştı. Çiftin evlenmesinden ve Piotr'ın çocukların üvey babası olmasından kısa bir süre sonra, Joanna başka erkeklerle görüşmeye başladı. Joanna yine de kendinden ayrılmak istemeyen kocasını öldürmek için sevgilisi Jacek ile plan yaptı.

Engelli adamın nasıl öldürüldüğünün mahkemede anlatan katiller Jacek Pawalak ile Lukasz Kaminski, hava almak için parka çıkan tekerlekli sandalyeye mahkum Piotr'ı dövdükten sonra kemerle boğarak öldürdüklerini itiraf ettiler.

Joanna ise kocasının eve sevgili getirmesine izin vermediği için öldürmeyi planladığını söyledi. Azmettirici olduğunu kabul eden kadın, mahkemede cinayetten hemen sonra katillerle grup seks yaptığını da anlattı.

Joanna Grabowski, kocasını öldürmek için komplo kurmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katillerin cezaları polis raporlarından sonra belli olacak.