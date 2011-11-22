Kocasını internette satışa sundu!



T24 - ABD'de yaşayan bir kadın, kocasını internetten satışa çıkardı. Utah eyaletinde yaşayan Alyse Bradley’in verdiği ilan, haber bültenlerine konu oldu.



Kadının, “Bakımı kolay, yalnızca 3-5 saat arayla yemeğini ve suyunu verin” cümleleri dikkat çekerken, ilanın “bedava ürünler” başlığı altında yer alması ise güldürdü. Eşinin ilgisizliğinden rahatsız olan kadının ilanda ayrıca, “bütün gün yemek yemeyi ve video oyunları oynamaya bayılır” cümleleri yer alıyor.



İlanı ‘şaka olsun diye’ verdiğini ifade eden kadın, 22 yaşındaki eşinin bir gün aynı oyun başında tam 48 saat geçirmesinin ardından aklına böyle bir şey geldiğini söyledi.





