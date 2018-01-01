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Kocasını bıçakla yaraladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, Melisa K

01 Ocak 2018 23:23

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, Melisa K., tartıştığı eşi Erkut K.\'yı bıçakla yaraladı.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Çamdibi Semti\'nde meydana geldi. Erkut K. ile 2 yıl önce evlenen eşi Melisa K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Melisa K. bıçakla eşi Erkut K.\'yı bacağından yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Erkut K.\'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Erkut K.\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Olayın ardından gözaltına alınan Melisa K., ifadesi alınmak üzere Çamdibi Polis Merkezi\'ne götürüldü. Melisa K. ifadesinde eşini yaralama kastının olmadığını belirterek, \"Tartışma sırasında eşim beni darp etmeye başladı. Ben de bunun üzerine korkarak elimdeki bıçağı rastgele sallamaya başladım. Bu sırada eşimin yaraladığını gördüm. Onu kendimden uzaklaştırmak için yapmıştım, yaralama kastım yoktu\" dedi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Melisa K, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
 

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