KOCASİNAN'DA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN (2)

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Bahçelievler Kocasinan\'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın ardından mahalleli ile kağıt toplayanlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bağcılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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