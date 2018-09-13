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KOCASİNAN'DA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN (2)

  Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA  Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı

13 Eylül 2018 02:11

 

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA 
Bahçelievler Kocasinan\'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın ardından mahalleli ile kağıt toplayanlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bağcılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 


Görüntü Dökümü:
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- Yangından görüntüler
- Mahallelinin görüntüsü
- Ambulans görüntüsü 
- Detaylar 

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