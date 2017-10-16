Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı, tek ve çift bayanlarda 'Türkiye Şampiyonu' oldu

KAYSERİ, (DHA)- KOCASİNAN Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, Masa Tenisi Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası\'nda tek ve çift bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

2017-2018 sezonu Masa Tenisi Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda 56 sporcunun katılımı ile yapıldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonanın final maçlarında, tek bayanlarda Özge Yılmaz, çift bayanlarda ise Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman 2017-2018 sezonu Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonu oldu. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, elde ettikleri başarıları ile gurur kaynağı oldular.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Daha sağlıklı ve başarılı nesillerin yetişmesinde sporun büyük önem taşıdığını belirten Çolakbayrakdar, \"Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Sadece masa tenisi değil her branşta desteğimizi sürdürüyoruz. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve Kocasinan adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum\" diye konuştu.

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