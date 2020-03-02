Kocası tarafından 9 kez bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.

Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.’nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.’nin ağlamalarını duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle kalbi tekrar atmaya başladı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)