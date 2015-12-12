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Kocası için kiralık katil tutan kadın: Felç bırakın dedim, öldürmelerini söylemedim

39 yaşındaki İ.G.'nin kocasına zarar vermek için tuttuğu komşularına akıllı telefon ve ev vaat ettiği iddia edildi

12 Aralık 2015 19:28

Sultangazi’de otomobilinin içinde ölmüş olarak bulunan Behçet Güneş (39) cinayetinin ardından gözaltına alınan aralarında eşi ve komşularının bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan eş İ.G. "Ben onlara öldürmelerini söylemedim. Sakat ya da felç bırakın bana muhtaç olsun istedim" dediği öğrenildi. Öte yandan İ.G., kadın komşusu ve kocasına , 2 bin lira nakit para verdiği, akıllı cep telefonu ve ev almayı vaat ettiği iddia edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Sultangazi, Gazi mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşı Kent Ormanları içindeki piknik alanında önceki gün saat 10.00 sıralarında bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin içinde bir cesetle karşılaşmışlardı. Başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin eşi tarafından bir gün önce kayıp başvurusu yapılan 5 çocuk babası Behçet Güneş olduğu tespit edilmişti. İlk anda intihar gibi algılanan olayın daha sonradan cinayet olduğu tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgili olarak önce komşu İlknur Ç. gözaltına alınmıştı. İlknur Ç’nin ifadesinde olayı Behçet Güneş’in eşi İ.G.’nin azmettirmesiyle kocası ile birlikte yaptıklarını söylemesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti. Bu ifadenin ardından aynı gece komşularının taziye ziyaretlerini kabul eden İ.G. ile İlknur Ç.’nin eşi S.Ç.’de yakalanmıştı.

 

Ev, akıllı telefon sözü vermiş

 

Poliste ifade veren şüphelilerden İlknur Ç. "Onu ortadan kaldırmamız için bize para, akıllı cep telefonu ve ev teklif etmişti. Ben de durumu eşime anlattım. O da kabul edince bir plan yaptık. Ben Behçet Güneş’le buluşup ormanlık alana götürdüm. Eşimde orada bekliyordu." Dedi.

 

Eş "ben öldürün demedim felç bırakın dedim"

 

Öte yandan olayla ilgili ifade veren eş İ.G. ise onlardan öldürmelerini istemediğini söyleyerek "Ben onlardan sakat yada felç bırakmalarını istedim. Bana muhtaç olsun istedim. Kesinlikle kimseden onu öldürmesini istemedim. " dediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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