Kocası için ateşte öldü

Hindistan'da bir kadın eski bir geleneği uygulayarak kocasının cenazesinin yakıldığı ateşe atlayarak can verdi. Bu gelenek 1829 yılında yasaklanmıştı



Hindistan’da 75 yaşındaki kadın, kocasının cenazesinin yakıldığı ateşe atlayarak hayatına son verdi.



Hindistan’ın merkezindeki Chattisgarh eyaletinde bir köyde meydana gelen olayda, Lalmati Verma adlı kadın, eşinin cenaze töreninde ateşe atladı. Polis yetkilileri, kadının, ülkenin kırsal alanlarında nadir de olsa hala yer yer uygulanan geleneğe uyarak ateşe atladığının iddia edildiğini belirtti.



Yetkililer ayrıca, kadının üç oğlunun olayın gerçekleşeceğini bilmelerine rağmen engel olmadıkları şüphesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.



Kocalarını savaşta kaybeden kadınların, esir alınmaktansa kocalarının cenazelerinin yakıldığı ateşe atlayarak kendilerini öldürmeleri geleneği Ortaçağ döneminde başladı. Uygulama, 1829 yılında bölgede hakim olan İngiliz idaresince yasaklanmıştı. En son iki yıl önce, üç kadın sözü edilen geleneğe uyarak kendilerini öldürmüş, dördüncü bir kadın ise köylülerin müdahalesiyle kurtarılmıştı. (AA)







