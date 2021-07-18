Kocası baltayla saldırdı, 13 yaşındaki oğlu bıçakladı!

Kocaeli'de yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin, boşandığı eşinin baltalı saldırısının ardından şimdi de 13 yaşındaki öz evladının bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kasıklarından aldığı bıçak darbeleriyle hastanelik olan anne Aytekin, "Beni bıçaklayan 13 yaşındaki öz oğlum. Babalarının dolduruşlarına gelmişler. Adeta canlı bomba gibi geziyorlar. Göz göre bizi öldürmek istiyorlar, yaşamak istiyorum" diye konuştu.



Kocaeli Darıca'da yaşayan Sema Aytekin görücü usülü tanıştığı Ramazan Avalmaz ile 2004 yılında dünyaevine girdi. Aynı yıl içerisinde ilk oğlu Yunus Emre Avalmaz (17), üç yıl sonra da Ege Avalmaz (13) doğdu.

Sabah gazetesinin haberine göre; iki çocuk annesi, iki yıl önce eşi Ramazan Avalmaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrendi ve boşanma davası açtı. Sema Aytekin, boşanma davası haberini alan eşinin kendisini darp etmeye başlamasıyla bu sefer hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıp akrabalarının evine yerleşti.

Sema Aytekin'in kardeşi ve kuzeni, Ramazan Avalmaz'ın baltalı saldırısında ağır yaralandı. İki çocuk annesinin yaşadığı korku bununla da sınırlı kalmadı.



Aytekin, yaklaşık 2 yıl boyunca akrabalarının evinde göçebe hayatı yaşadıktan sonra boşanma aşamasındaki eşiyle ortak satın aldığı eve döndü.

Öz oğlu da bıçakla saldırdı

Polis korumasıyla bir zamanlarda ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden anne Aytekin, 13 yaşındaki öz evladı Ege Avalmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kasığından defalarca bıçaklanan Aytekin, komşularına attığı çığlıkla hayata tutundu.

"Ölmek istemiyorum, lütfen sesimi duyun"

Yaşadıklarını anlatan Sema Aytekin "Eski eşim iki yıl boyunca çocuklarımı manipüle etmiş, kafalarına girip yalanlarla doldurmuş. Çocuklarım beni gördüklerinde "şeytan" görmüş gibiydiler. 13 yaşındaki öz evladım beni bıçakla öldürmek istedi. Şimdi de sosyal medyadan bana ölüm tehditleri yağdırıyorlar. Ölmek istemiyorum lütfen sesimi duyun" diye konuştu.