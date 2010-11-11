-KOCASAKAL: BELLİ DURUŞUMUZ VE İLKELERİMİZLE SEÇİLDİK İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, belli duruşları ve ilkeleriyle seçildiklerini belirterek, ''Bu ilkelerle devam edeceğiz ama herkesin düşüncesine kulak kabartacağız. Birtakım kırgınlıkların önüne geçmeye çalışacağız. Bu baro sadece bir grubun değil, herkesin barosu'' dedi. Baro Başkanlığına seçilen Kocasakal, görevi Muammar Aydın'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Kocasakal, 2 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını ve yeni dönemde başkan olarak hizmetleri daha ileriye taşıyacağını söyledi. Kocasakal, kendilerinin bir grubun adayları olarak seçime girdiklerini ve bu grubun ilkelerini, programını ortaya koyarak oy istediklerini belirterek, ''Ama seçildiğimize göre, bu görevi bir grup adına değil, İstanbul Barosu adına devralıyoruz. Bizim, kimseyi dışlamak gibi bir düşüncemiz yok. Bütün başkan adaylarını ve bütün grupları yanımızda görmek baro adına yeni ve güzel bir başlangıçtır'' dedi. Zor bir dönemde görev üstlendiklerini, önlerinde 2 yıllık bir hizmet ve mücadele dönemi bulunduğunu ifade eden Kocasakal, bu onurlu görevi kendisine layık gördükleri için tüm üyelere teşekkür ederek, şunları söyledi: ''Komisyonlarda herkesle beraber olmaya gayret edeceğiz. İlkemize, ülkemize, cübbemize sahip çıkacağız. İlkemiz derken; Cumhuriyet, numaralısı yok bildiğimiz Cumhuriyet. Bu cumhuriyete, laikliğe, sosyal hukuk devletine, insan haklarına, Atatürk ilke ve devrimlerine inadına sahip çıkacağız. İkincisi; ülkemize sahip çıkacağız. Üniter devlete, ulus bütünlüğüne sahip çıkacağız ama bunu yaparken farklılıkları, farklı renkleri hiçbir zaman dışlamayacağız. İstanbul Barosu mücadelesinin, tam bir hukuk temeline oturmasını istiyorum. Üçüncüsü de cübbemize sahip çıkacağız. Mesleğe, meslektaşa ve sorunlarına sahip çıkacağız. Hiç kimsenin başını önüne eğdirmeyeceğiz. Derhal icraatlara başlayacağız. Gençlere öncelik vereceğiz.''