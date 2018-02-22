Kocaoğlu'ndan 'Elektrik Fabrikası' çıkışı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, kentteki Tarihi Elektrik Fabrikası\'nın satışa çıkarıldığını hatırlatarak, \"İzmir endüstri tarihinde çok önemli yeri olan bu yapıyı restore ederek kent yaşamına kazandırmak için Özelleştirme İdaresi\'ne iki kez talepte bulunduk, ancak hiçbir yanıt alamadık. Bu yapının satılmaya değil korunmaya, yaşatılmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya ihtiyacı var. Biz de buna talibiz\" dedi.

Sanayileşme sürecinde İzmir\'in sembol yapılarından biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası\'nı 2008 yılında restore ederek kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, buranın yan tarafında, atıl halde bulunan Elektrik Fabrikası\'nın da restore edilerek korunması ve önemli miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması için girişimlerini sürdürüyor.

\'CEVAP ALAMADIK\'

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 11 Ağustos 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'na yazı yazarak Tarihi Elektrik Fabrikası\'nın kente kazandırılması için tahsisini istediklerini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Kentin bu önemli endüstri mirasının göz göre göre kaybolmasına izin veremeyiz. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun \'taşınmaz kültür varlığı\' olarak tescillediği bu yapıyı restore ederek İzmir\'in sosyal ve kültürel yaşantısına kazandırmayı istiyoruz. Bunun için Özelleştirme İdaresi\'ne 2016 ve 2017 yıllarında yazı yazarak onarıma yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına dair bilgi istedik. Eğer bir uygulama öngörülmüyorsa, yapının ortaklaşa hazırlanacak bir protokolle restore edilerek İzmir\'e kazandırılmak üzere tarafımıza tahsisini talep ettik. Ancak herhangi bir cevap alamadık\" diye konuştu.

\'KENT BELLEĞİ YOK EDİLMESİN\'

Elektrik Fabrikası ile ilgili özelleştirme kararı alınmasının, kent tarihi açısından önemli bir yapının geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratacağını vurgulayan Başkan Kocaoğu, şunları söyledi:

\"Kentimizin köklü tarihini gün ışığına çıkartmak, tarihi eserlerimizi korumak, restore etmek ve yapısına uygun işlevlerle günlük yaşama katmak için 14 yıldır çalışıyoruz. 11 ören yerindeki kazı çalışmalarına destek vererek tarihimizin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyoruz. Elektrik Fabrikası\'nın hemen yanındaki Tarihi Havagazı Fabrikası\'nı ise geçmişimizde önemli yer tutan yapıların yaşatılması kararlılığımızın güzel bir örneği olarak 2008 yılında restore ettik ve kentin kültür-sanat yaşamına kazandırdık. 159 yıllık Paterson Köşkü\'nü ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı şeyi Tarihi Elektrik Fabrikası\'nda da yapmak istiyoruz. Burası, İzmir\'in endüstrileşme tarihi için önemli bir yapıdır. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadığı gibi, kamunun elinden çıkarılarak özelleştirilmesi, kentin belleğini de yok edecektir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, yapının restore edilerek kentin günlük hayatına kazandırılmasına konusunda ortak çalışma yapmaya hazırız. Bu satış karanının gözden geçirilmesini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsisini talep ediyoruz.\"

90 YILLIK TARİH

1928 yılında inşa edilen ve deniz suyu kullanılarak kömürden elektrik üretimi yapılan Elektrik Fabrikası\'nın yönetimi 1944 yılında İzmir Belediyesi\'ne geçti; 1971\'de de Türkiye Elektrik Kurumu\'na devredildi. Faaliyetlerine 1989 yılına kadar devam eden yapının mülkiyeti sırasıyla TEK, TEAŞ, Gediz A.Ş. ve son olarak da TTA Gayrimenkul A.Ş.\'ye geçti. İzmir\'in endüstri sürecindeki ilk yapılarından biri olan fabrika, üretim faaliyetine son verildikten sonraki süreç içinde kullanılmadı. Atıl vaziyette kalan yapı büyük ölçüde tahrip olarak yıkımın eşiğine kadar geldi.



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