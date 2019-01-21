Kocaoğlu'ndan 3 gerekçeli adaylık

Daha önce aday olmayacağını açıklayıp geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeniden adaylığını üç gerekçeye dayandırdı.

"İzmir, partim CHP ve bu kentte onurumla yaşamak gibi 3 gerekçem var" diyen Kocaoğlu, "Kentimin ve partimin geleceği ile benim bu kentte huzur içinde yaşayabilmemdir gerekçem. Beni bu sürece iten 3 tane faktördür bunlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Tarihi Asansör’de, gazetecilerle bir araya gelerek adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaoğlu, “Bu faktörler üzerinde yoğunlaşırsınız her şey çözülür” ifadesini kullandı.

CHP’nin adayının henüz açıklanmamış olmasını eleştiren Kocaoğlu, zamanlamanın önemli olduğunu belirtti. Kocaoğlu, “Ben hiçbir zaman kişilerle uğraşmadım. Böyle bir kişiliğim yok. Biz fedakârlık yapma gereğini duyduğumuz için adaylığa talip olduk” dedi.