Kocaoğlu: Suç varsa ilk benim kellemi alın

T24 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediyeye yönelik operasyonun ardından uzun tutukluluk sürecine sert tepki gösterdi. Kocağlu, "Suçumuz varsa başta benim kellemi alsınlar" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Urla'da gerçekleştirilen içme suyu şebeke-iletim hattı ile kanalizasyon yatırımıyla ilgili toplantıya katıldı.
6 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona bu toplantıda tepki gösteren Kocaoğlu, uzun tutukluluk sürelerine isyan etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin didik didik incelendiğini belirten Kocaoğlu, bu incelemeleri "taciz" olarak nitelendirdi.
Başkan Aziz Kocaoğlu “Suçumuz varsa başta benim kellemi alsınlar" diye konuştu.