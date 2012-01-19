-Kocaoğlu örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla geçen yıl Mayıs ayında başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonların ardından hazırlanan ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, avukatlar tarafından mahkeme kaleminden alındı. Toplam 130 sanığın yer aldığı 2012-1 esas nolu iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk sıradaki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, sanıkların ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, örgütün faaliyeti kapsamında çok sayıda ihaleye fesat karıştırma, ihalelerde baskı, cebir, tehdit uygulama, edimin ifasına fesat karıştırma, haksız menfaat temin etme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik, suçu ve suçluları gizleme'' suçlarını işlediği belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu iddianamede,''Suç örgütü kurup yönetmek'', ''ihalelere fesat karıştırmakla'' suçlanıyor.