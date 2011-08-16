-Kocaoğlu: Olimpiyat adaylığı Expo'yu motive eder İZMİR (A.A) - 16.08.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na adaylığının İzmir'in aynı yıl düzenlenecek EXPO'ya adaylık çalışmalarını destekleyeceğini söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, İzmir'in EXPO adaylığının ardından İstanbul'un da aynı yıl düzenlenecek olimpiyatlara aday olmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin iki dev organizasyona aynı yıl için aday olarak, bir iddiayı ortaya koyduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, şöyle konuştu: ''Bir ülkenin kendini o performansta görmesi, dünya arenasında ülkenin gücünü, iddiasını, yapabilirliğini gösterme açısından son derece önemli. Keşke ikisini birden alabilsek. Biz en azından mutlaka birisinin Türkiye'de düzenlenmesini istiyoruz. İzmir olarak tabii ki EXPO'yu isteriz. EXPO'da elimiz olimpiyatlara göre daha güçlü görünüyor, çünkü ciddi bir deneyimimiz var.'' İki organizasyonu aynı yıl içinde düzenleyen ülke olmamasına rağmen Çin'in bir yıl arayla Pekin Olimpiyatları ve Şangay EXPO'sunu düzenlediğini hatırlatan Kocaoğlu, ''Aynı yıl düzenlenmesinin önünde bir engel yok. İstanbul'un olimpiyatlara adaylığı, EXPO çalışmalarımızı destekler, motive eder'' dedi. -''İki olasılık var''- İzmir'de Vali Cahit Kıraç başkanlığındaki EXPO 2020 İzmir Teknik Komitesi'nin üyesi ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Yılmaz Temizocak ise iki organizasyonu aynı yıl içinde düzenleyen bir ülke bulunmadığını, iki organizasyona adaylık çalışmasının birbirini nasıl etkileyeceğinin yapılacak koordinasyona bağlı olduğunu söyledi. Dünyada bu tip organizasyonları yapabilecek güçte ekonomilerin kalmadığını, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle en iddialı adaylar arasında olduğunu kaydeden Temizocak, şöyle konuştu: ''Aynı yıl içinde iki çok önemli organizasyon birbirini ya köstekler ya tetikler. Olaya iyi tarafından bakmak istiyoruz. İkisinin birbirini tetiklemesini ve belki de ilk kez EXPO ve Olimpiyatların aynı ülkede, aynı sene içinde yapılmasını arzu ediyoruz. İki olasılık var. Zamanlama, tanıtım ve koordinasyon çok önemli.'' Türkiye'nin iki organizasyona adaylıkla ''ben ikisini birden yapabilirim'' iddiasını gündeme getirdiğini, bunun gurur verici olduğunu vurgulayan Temizocak, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için seçimin Eylül 2013'de yapılacağını, EXPO için ise aynı yıl mart ayı olarak planlanan seçimin büyük ihtimalle kasım ayına erteleneceğini söyledi. -''2020 Türkiye yılı''- İzmir'in 2015 adaylığı organizasyonunda genel sekreterlik görevini yürüten EXPO 2020 Teknik Komite Üyesi ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de iki adaylığın birbirinin destekleyeceğini belirtti. EXPO 2015 adaylığı sırasında Türkiye'nin yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği adaylık çalışmalarının siyasi bir EXPO'yu olumsuz etkilediğini ancak olimpiyatlar için aynı sonucu beklemediklerini belirten Soyer, şöyle konuştu: ''Olimpiyatlar ve EXPO üç aşağı beş yukarı aynı söylemleri kullanmamızı gerektiren adaylıklardır. Siyasi ya da ticari olmayan iki büyük olay. Aynı tezlerle ortaya çıkacağız, aynı iddia ve taleplerle aynı şeyleri sunacağız. Biri İstanbul biri İzmir. EXPO'ya gelen aynı zamanda olimpiyatları da izleyecek. Sunumumuzun da içi dolu olacak. Bu nedenlerle bu iki adaylığın birbirini besleyeceğini ve güçlendireceğini düşünüyorum.'' Soyer, iki organizasyona adaylığın yapılabilecek tanıtım çalışmalarını ekonomikleştireceğini de belirterek, iki organizasyonun da alınması halinde 2020 yılının dünyada ''Türkiye Yılı'' olacağını ifade etti.