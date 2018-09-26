Kocaoğlu İZFAŞ binasının tahsisiyle ilgili açıklama yaptı (2)

TMMOB KOCAOĞLU\'NA TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının, 3 yıllığına yeni kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi\'ne tahsis edilmesine dair açıklama yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, binanın özel bir eğitim kurumuna tahsisin Kültürpark\'ın kamusal kimliğine ters düştüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklama ile, İZFAŞ eski binasının, Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı\'na (SES) tahsis edilmesini eleştirildi. Bu vakfın özel bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekilen yazılı açıklamada, tahsisin Kültürpark\'ın kamusal kimliği ile ters düştüğü vurgulandı. Açıklamada, \"Kültürpark, son yıllarda, gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi gerek İzmir Ticaret Odası ve çeşitli sermaye grupları tarafından, alanı kimliğinden, doğal ve tarihi yapısından, kamusal kullanımdan uzaklaştırmaya çalışan müdahalelere konu edilmektedir. Otopark yapımı ile başlayan bu süreç, 2014 yılında gündeme gelen ve içinde bir kongre binasını öngören Kültürpark Revizyon Projesi ile üst noktaya taşınmıştır. Ayrıca, yine son yıllarda, İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın baş sponsorluğunun, mahkeme kararları ile iptal edilen konut projelerini geliştiren inşaat firması Folkart\'a verilmesi ve parka zarar verebilecek yoğun bir fuar programının alanda gerçekleştirilme çabası da diğer önemli örneklerdir\" ifadeleri yer aldı.

\'ÖZEL BİR İŞLETMEYE VERİLEMEZ\'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak Kültürpark\'a yönelik tüm müdahale süreçlerini yakından takip ettikleri bilgisine yer verilen açıklamada, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Kültürpark için hazırladığı revizyon projesine yönelik öneri, itiraz ve kaygıların, daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Ancak, Büyükşehir Belediyesi\'nin tüm itirazlara ve kamuoyu baskılarına kayıtsız kaldığı iddiasının yer aldığı açıklamada, şimdi gelinen süreçte de yürürlükteki imar planında bina için, üniversite kullanım fonksiyonunun yer almadığı vurgulandı. Kültürpark\'ın, İzmir\'in merkezinde yer alan en büyük kamusal yeşil alanlardan olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

\"Kültürpark\'ın özel bir işletmenin kullanımı için konu edilmesi kabul edilemez. Yoğun kent dokusu içerisinde sıkışıp kalması nedeniyle sadece ekolojik açıdan değil, kültürel ve tarihi özellikleri açısından da hassas bir alan olan Kültürpark\'ın kamusal kullanımlarının geliştirilmesi, parkın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanımdan arındırılması gerekirken böyle bir kararın alınması ayrıca düşündürücüdür.\"

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NE ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, tahsis için yaptığı açıklamayı da hatırlatan meslek odaları, Kültürpark\'ın kamusal bir alan olduğunu ve farklı amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirterek, \"Merhum Başkan Ahmet Piriştina zamanında da, İzmir Belediye Büyükşehir Belediyesi\'nin Grand Plaza Oteli\'ni İzmir Ekonomi Üniversitesi\'ne vererek katkı sağladığı bilinmektedir. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun vermiş olduğu bir demeçte bu iki örneği kıyasladığı görülmektedir. Ancak, hem nitelik hem de tahsis biçimi olarak birbirinden çok farklı olan Grand Plaza Oteli ve Kültürpark örneklerini aynı kefede değerlendirmek mümkün değildir\" denildi. Kurul, bu karar ile Kültürpark\'ın yeni bir işletmenin arka bahçesi olmasına konu edilmesi kabul etmeyeceklerini belirterek, kararın bir an önce iptal edilmesi istendi.



İZMİR, (DHA)