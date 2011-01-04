-KOCAOĞLU: ERDOĞAN AKLISELİM İLE KARAR VERECEK İZMİR (A.A) - 03.01.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, EXPO 2020 adaylığı konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi bir bakış içinde olacağına inanmadığını, aklıselim ile karar vereceğini ve oradan da İzmir'in çıkacağına inandığını belirtti. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen İzmir Başkanlar Kurulu Genişletilmiş Toplantısı İzmir Kordon Oteli'nde yapıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesi gazetecilerin EXPO 2020 adaylığıyla ilgili sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in 2015 EXPO'su ile ilgili başarılı bir çalışma yaptığını, hükümet, Cumhurbaşkanı ve yerel idarecilerin bu süreçte özveride bulunduğunu bildirerek, EXPO 2020 sürecinde de başından beri uğraştıklarını ifade ettiklerini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Ankara ile İzmir'in aralarında uzlaşması gerektiğini'' söylediği iddiaları üzerine Kocaoğlu, şunları kaydetti: ''Burada bir anlaşma diye bir şey söz konusu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama hükümet karar verecektir. Biz İzmir'in hakkı olduğuna inanıyoruz, bunu savunuyoruz. Ama bunun için polemiğe girmenin hiçbir anlamı yok. Sayın Gökçek'in konuşmalarına ben geçtiğimiz günlerde yazılı bir cevap verdim. Ne yaptığımızı, nasıl baktığımızı anlattık. Tekrar tekrar cevap vermek ve konuyu belli yerlere, 'dedim dediğe götürmek' benim tarzım değil. Yarın valimiz başkanlığında bir toplantı yapıyoruz. Burada, Sayın Başbakan kürsüden İzmir'in EXPO'sunu desteklediğini söyledi, diğer bakanlar söyledi. Onların vereceği karar karşısında yapacağımız bir şey yoktur. Ama ben inanıyorum ki bu kadar emek verildikten, tanıtım yapıldıktan, bu kadar para harcandıktan, bu kadar hazırlık yapıldıktan sonra hem Başbakan hem sayın Cumhurbaşkanı İzmir'in lehine inisiyatif kullanacaktır. Bunu bekliyoruz, bunun böyle olacağına inanıyoruz. İzmir'in de hakkı olduğunu inanıyoruz.'' Ankara'nın başka bir konu bulması halinde İzmir'in de deneyimlerini aktararak destek olabileceğini ifade eden Kocaoğlu, ''Bu konunun siyasi bir malzeme olacağını düşünüp düşünmediği'' yönündeki bir soru üzerine ise ''Başbakanın böyle bir bakış açısı içinde olacağına inanmadığını, aklıselim ile karar vereceğini, oradan da İzmir'in çıkacağına inandığını'' dile getirdi. Kocaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in İzmir'e yönelik iddialarıyla ilgili ise ''Bu yoğurt yiyiş tarzıdır. Sayın Gökçek'in yoğurt yiyişiyle bizim yoğurt yiyişimiz farklıdır'' dedi.