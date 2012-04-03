Kocaoğlu: Bu dava 160 yıllık belediyecilik tarihinde bir ilk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da yargılandığı davanın ilk duruşması yapılıyor. Kocaoğlu, "Bu dava Türk belediyecilik tarihinin 160 yıllık sürecinde ilk defa görülen bir davadır" dedi.

Davanın 13 Nisan Cuma gününe kadar sürecek ilk duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından 324 sayfalık iddianamenin okunmasına geçildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, "Belediyecilik konusunda ve mevzuatlar konusunda, belediye kuruluşları konusunda mahkeme heyetine bilgi aktardım. Yarın da savunmamı yapacağım. Bu dava Türk belediyecilik tarihinin 160 yıllık sürecinde ilk defa görülen bir davadır. Suçlamalar ve belediye yapılanması 100 civarında bürokratın suçlandığı, Türk belediyecilik tarihinin ilk büyük davasıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si başka suçtan olmak üzere 23'ü tutuklu toplam 130 sanık, ''suç örgütü kurup yönetme'', ''ihaleye fesat karıştırma'', ''edimin ifasına fesat karıştırma'', ''güveni kötüyü kullanma'', ''yolsuzluk ve usulsüzlüğü görmezden gelerek suçu bildirmeme'', ''zincirleme olarak hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma'', ''sahte belge düzenleme'', ''İmar Kanunu'na aykırı inşaat yaptırma'' suçlamalarından yargılanıyor.

Duruşmayı CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, İzmir Baro Başkanı Sema Pekdaş, sanıkların yakınları ile gazeteciler izledi.

Öte yandan, duruşma öncesinde, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, sendika üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi adliyenin önünde toplandı.

Mahkemeye eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, izdiham nedeniyle adliyeye güçlükle girebildi.

Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Aziz Kocaoğlu, Pervin Şenel Genç ve Sait Ersu Hızır ''suç örgütü kurup yönetme'' ile suçlanıyor. Sanıkların bu suçtan 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kocaoğlu için ayrıca ''ihaleye fesat karıştırma'', ''edimin ifasına fesat karıştırma'', ''güveni kötüyü kullanma'', ''yolsuzluk ve usulsüzlüğü görmezden gelerek suçu bildirmeme'', ''zincirleme olarak hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma'', ''sahte belge düzenleme'', ''İmar Kanunu'na aykırı inşaat yaptırma'' suçlamalarıyla toplam 100 ile 249 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Mete Atilla Kırdar ile Fatih Yadoğlu'nun mağdur, Cevahir Cem Kiraz ile Kazım Murat Aydın'ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede 18'i tutuklu 130 sanık bulunuyor.

İddianamede, diğer sanıkların da ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, örgütün faaliyeti kapsamında çok sayıda ihaleye fesat karıştırma, ihalelerde baskı cebir tehdit uygulama, edimin ifasına fesat karıştırma, haksız menfaat temin etme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik, suçu ve suçluları gizleme'' suçlamalarıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, belediyede fesat karıştırıldığı öne sürülen ihaleler ve hizmet alımlarına detaylarıyla yer veriliyor.

Çankaya 10 No'lu katlı otoparkının 10 Şubat 2011'de yapılan 1 yıllık kiralama ihalesi, Balkan Halk Dansları Festivali ile ilgili yapılan hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığının ileri sürüldüğü iddianamede, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait 750 yeni otobüs durak yerinin kiraya verilmesine yönelik ihale için belediye meclisinin reklam geliri karşılığında kiraya verilmesi için oy çokluğuyla aldığı karara da yer veriliyor.

İddianamede, öğretmenlere şal ve kaşkol dağıtımı, Seferihisar'dan mandalina alımı ve konaklama giderlerindeki usulsüzlüklere ilişkin çeşitli iddialar da bulunuyor.