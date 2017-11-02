Kocaoğlu: Akıllı kent olma yolunda ilerliyoruz

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \'Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi\' temalı 4\'üncü Uluslararası Su Kongresi açılışında yaptığı konuşmada İzmir\'in akıllı kent olabilmesi hedefi doğrultusunda kararlı ve güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Kocaoğlu, \"İnanıyoruz ki, bugün hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projeler, 20- 30 yıl sonraki İzmir\'in projeleridir\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen KentExpo- 4\'üncü Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı ile İZSU Genel Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen \'Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi\' temalı \'4\'üncü Uluslararası Su Kongresi\' başladı. İki gün sürecek ve 4 Ekim\'de sona erecek etkinliğe yerel yönetim temsilcileri ve su yönetimi konusunda uzmanlar ilgi gösterdi. Fuarizmir\'de yapılan kongre ve fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:

\"İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin daha etkin, daha verimli, daha hızlı, daha kaliteli ve sürekli olması, elbette hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşırken en büyük yardımcımız, bilişim teknolojilerinden yararlanarak kurduğumuz güçlü alt yapıdır. Akıllı şehir olabilmenin gereği de budur. Yaşamımızın temel kaynağı olan su, özellikle son yıllardaki çevresel etkenler, küresel ısınma, doğal kaynaklarda azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşullar nedeniyle çok daha kritik bir önem taşımaya başladı. Bu sebeple etkin, verimli ve sonuç odaklı sürdürülebilir, akıllı su yönetimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla önem kazandı.\"

\'BİYOGAZI, ÇAMUR KURUTMA İŞLEMİNDE KULLANIYORUZ\'

İZSU\'nun yaptığı yatırım ve çalışmalardan örnekler veren Kocaoğlu, sağlıklı ve iklim dostu kent yaratmak için yenilenebilir enerji kullanımına büyük önem verdiklerini söyledi. Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Örneğin Avrupa\'nın sayılı çamur çürütme ve kurutma tesislerinden biri olan Çiğli tesisimizde, çürütme sırasında oluşan biyogazı, çamur kurutma işleminde kullanıyoruz. Böylelikle karbon ayak izinde 3.5 yılda 45 bin ton azalma sağladık. Yani yaklaşık 115 bin adet ağacı doğaya kazandırmış olduk. Tesisten çıkan çamuru, çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanmaya başladık. Şimdi tarım uygulamaları için çalışıyoruz. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi\'ndeki atık sularını içme suyu standartlarına getirecek yeni bir tesis için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.\"

GÜNEŞ ENERJİ İLE TASARRUF

Menderes Havza Atık Su Arıtma Tesisi\'nde üretilen çamuru ise güneş enerjisiyle kurutup hem elektrik hem de nakliye masraflarından tasarruf ettiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, burada yılda 2268 adet ağacın doğaya kazandırılmasıyla eşdeğer olan yaklaşık 1000 ton karbondioksitin atmosfere salımını önlediklerini belirtti. Karaburun, Foça, Pasaport ve Güzelbahçe kıyılarına otomatik meteorolojik ölçüm istasyonları ile deniz tabanına akıntı ölçüm cihazları yerleştirdiklerine dikkat çeken Kocaoğlu, şöyle konuştu:

\"Körfezdeki akıntı ve seviyenin yanı sıra, havadaki basınç, yağmur miktarı, ısı gibi verileri de anında kaydediyoruz. Arıtma sularının tarımda sulama suyu olarak kullanılması için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak proje yürütüyoruz. İçme suyu kalitesini denetimlerle sürekli izliyor, İzmir\'in yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını son model teknolojiyle donatılmış tesislerde arıttıktan sonra vatandaşlarımıza sunuyoruz. İzmir, suyun musluktan içilebildiği bir kent olma ayrıcalığını taşıyor.\"

Köylerdeki su depolarına kurulan güneş enerjili otomatik klorlama sistemi ile enerji maliyetlerini düşürdüklerini ve temiz enerji ile içme suyunda kalite sağladıkların dile getiren Kocaoğlu, 30 ilçedeki su kaynaklarını 7 gün 24 saat kontrol ettiklerini ve gelen veriler ışığında kentin su trafiğini yönlendirdiklerini söyledi.

\'İÇME SUYU VE ÇAMUR YÖNETİMİ MASTER PLANLARI HAZIR\'

Büyükşehir sınırları içindeki atık su arıtma tesislerini de aynı şekilde SCADA sistemiyle tek merkezden kontrol edebildiklerine dikkat çeken Kocaoğlu, \"Küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve yaşanabilecek muhtemel su sıkıntısına karşı yeni yol haritası oluşturmak amacıyla 2050 yılı nüfusuna göre 30 ilçe için \'İçme Suyu Master Planı\' hazırladık. 2050 yılına kadar arıtma çamurlarının ne şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda bize yol gösterecek olan bir \'Çamur Yönetimi Master Planı\' da oluşturduk\" dedi.

\'AKILLI KENT OLABİLME HEDEFİNDE İLERLİYORUZ\'

İzmirliler\'in su faturalarını cep telefonlarından ödeyebildiklerini, ödenmemiş faturalarının bilgisine ulaşabildiklerini, arıza bildirimi, şikayet ve önerilerini fotoğraf ve harita koordinatı bilgisi ekleyerek yine cep telefonuyla, oturdukları yerden ilgili birimlere ulaştırabildiklerini belirten Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:

\"İZSU\'nun akıllı uygulaması sayesinde abonelik işleminden barajlardaki doluluk oranlarını öğrenmeye kadar pek çok işi de kolaylıkla yapabiliyorlar. Bütün bunlar, İzmir\'in akıllı kent olabilme hedefi doğrultusunda sayabileceğimiz birkaç örnekten ibarettir. İzmir, bu hedefe kararlı ve güçlü adımlarla ilerlemektedir. İnanıyoruz ki, bugün hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projeler, 20- 30 yıl sonraki İzmir\'in projeleridir. Biliyoruz ki, 21. yüzyılda her bakımdan hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, ancak dünya ölçeğinde işler yapabilmekle olanaklıdır. Kongremizin, sadece İzmir için değil, ülkemiz ve insanlık için de yararlı olmasını diliyorum.\"

İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu ise, açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel, teknolojik bilgi alışverişi olarak bu kongreleri çok önemsediklerini söyledi. Belvitopu, \"Küresel ölçekte ilgi odağı haline geldi. Her geçen yıl uluslararası katılım artıyor. Daha akıllı, daha sürdürülebilir, iyileştirilmiş bir kent için çaba gösteriyoruz\" dedi. Açılış törenine Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de katıldı.

110 BİLDİRİ SUNULACAK

İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirilen ve “Güvenli Su Üretimi\"ni öne çıkarılan Uluslararası Su Kongresi\'nde özellikle arsenik sorunuyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkarılmıştı. Ardından, \'İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri\' ve \'Sürdürülebilir Su Yönetimi\' kongreleri uzman bilim insanlarını bir araya getirmişti. İZSU, 30\'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ise 4\'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Su Kongresi\'nin ana temasını “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi\" olarak belirledi. Kongre\'ye hem Türkiye hem de Amerika, Kanada, İsveç, Hollanda, Fransa, Japonya, Danimarka, Romanya, Lüksemburg, İtalya ve Yunanistan\'dan birçok konuşmacı ve akademisyen katılacak. Uluslararası kongrede \'Su Kaynakları Yönetimi\', \'Yeraltı Suyu Kullanımı\', \'Kentsel Taşkınlar\', \'Kıyı Kentlerinde Su Basmaları\', \'Su Ekonomisi ve Suyun Fiyatlandırılması\', \'Kentsel İçmesuyu Güvenliği için Yenilikçi Yöntemler\', \'Su Hakkı\', \'Su Politikaları\', \'Koku Giderimi\' gibi konular tartışılacak.

Yerli ve yabancı, konusunda uzman bilim insanları, kamu ve özel sektörün yöneticileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, su ve kanalizasyon yönetimleri, bu alanda faaliyet gösteren firmalar ve akademisyenlerin yer alacağı kongrede 110 bildiri sunulacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak KentExpo\'da, hem İzmir hem diğer illerden gelecek belediye başkanları ağırlanacak. Su tüketimi ve kullanımı konusunda önemli yere sahip otomasyon sistemleri ile ilgili firmalar da KentExpo\'da yerini aldı. Almanya ve Türkiye\'den sayılı otomasyon firmaları, fuarda su tüketimi, kullanımı ve işlenmesiyle ilgili ürünleri sergiliyor.



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