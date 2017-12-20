"Kocamı vurdum, ölmüş olabilir"

Gazi Mahallesi’nde 5 yıllık eşi Cihangir Işık’ı (39) şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odasında av tüfeğiyle başından vurarak öldürmekle suçlanan Aylin Işık (26) ifadesinde iki kere boşanma davası açtığını ancak kocasının ölüm tehditlerinden korktuğu için boşanamadığını söyledi. Sürekli şiddet gördüğünü anlatan Aylin Işık, “Silahı önce kafama, sonra boğazıma dayadı. ‘Senin işin bitti’ dedi. Silahı elinden aldım” dedi.

Pazar günü 4 yaşındaki oğlu ile polise gidip “Eşimi vurdum, ölmüş olabilir” diye teslim olan Aylin Işık ifadesinde yaşadıklarını anlattı:

“Cihangir Işık ile 2012’de kaçarak evlendik. Evliliğimizin birinci yılında oğlumuz dünyaya geldi. Evliliğinmin ilk gününden beri şiddet görüyordum. 2015’de Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtım. Ancak dava öncesi eşimin ölüm tehditlerinden korktum. Mahkemede eşimle bir problemim kalmadığını, tekrar beraber yaşamak istediğimi söyleyince dava düştü. Dayaklar sürünce polise gideceğimi söyledim. Kocam "Her yerde tanıdığım var bir şey yapamazsın" dedi.

"Gazi Mahallesi'nden taşınma sözü verdi"

3 ay kadar önce oğlumu da alıp Diyarbakır’a ailemin yanına gittim. Burada 2’inci kez boşanma davası açtım. Davayı öğrenince kocam gelip beni ve ailemi ölümle tehdit etti. Barışmadım. 1 hafta önce Diyarbakır’a gelip Gazi Mahallesi’nden taşınacağımızı Antalya’ya yerleşeceğimizi bir daha hayatımızda şiddet olmayacağını söyledi. Birlikte İstanbul’a döndük. Beni eve götürmek yerine Gazi Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na götürdü. “Ben bitti demeden bitmez” diyerek dövdü. O sırada yanımızda olanları izleyen arkadaşına “Silah getir, bunu vuracağım” dedi. Çok yalvardım, arkadaşı silah vermedi.

"Baraja götürüp öldüreceğini söyledi"

Bizde kalan kardeşim Mehmet Ali’nin akşam saatlerinde evden çıktı. Cihangir’e 21.00 sularında mesaj yazarak eve gelip gelmeyeceğini sordum. Arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyerek ‘Eve geleceğim, gelirken bir şey lazım mı?’ dedi. Gece 02.00 olmasına rağmen gelmeyince ‘Bir sorun mu var, neden gelmiyorsun?’ diye sordum. ‘Evet var’ diye cevap verdi. 03.30 sıralarında eve geldi. Aşırı alkollüydü. Bir süre binanın kapısında oturduk. Yine ölüm tehditleri savurdu. Eve girmesi için ikna ettim. Evde de tartışma devam etti. Saçımdan çekip vurdu. Bu sever dövmeyeceğini baraja götürüp öldüreceğini söyledi.

"Silahı doldurup kafama dayadı"

Oğlum gürültüye uyanınca yanına gittim. Onu uyuttuktan sonra bir süre odadan çıkmadım. Kocam gelip beni zorla yatak odasına götürdü. Sabaha kadar tartıştık. Bir ara yataktan kalktı. Gardrobun üzerindeki pompalı silahı alıp doldurdu. Önce kafama, sonra boğazıma dayayarak ‘Artık seni öldüreceğim, senin işin bitti’ diyordu. İki elimle tüfeği kavradım ve çekerek elinden aldım. O sırada nasıl olduğunu anlayamadan silah patladı ve eşim bir anda yere yığıldı. Duvara, yatağın üzerine ve perdeye kan sıçramıştı. Kanı görünce korktum ve tüfeği bıraktım. Tartışmamıza çocuk uyanmıştı onu da alarak üzerimi giyindim ve anahtarı almadan kapıyı kilitlemeden evden çıktım. Eşimi bilerek öldürmedim. Şiddete meyilli bir insandı. Sürekli olay çıkaran ve olaylara karışan birisiydi. Üzgünüm, çok pişmanım.”

Aylin Işık, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine kondu. Cihangir Işık ise memleketi Erzincan’da defnedildi.