-KOCAMAN: TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAYACAK BRÜKSEL (A.A) - 13.07.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbol dışı gündemden futbolun içine doğru adım atacaklarını belirterek, ''Özellikle geçen hafta başından bugüne kadar geçen süreç, futbolun dışındaki her şeyin içinde olduğu bir süreçti. Aklımızda transfer adına futbol yoktu ama artık futbolun içine giriyoruz. Transfer ile ilgili çalışmalarımız da başlayacak'' dedi. Kocaman ve Dia, Belçika'nın başkenti Brüksel Sofitel Otel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı lacivertli teknik adam, bir önceki sezon Trabzonspor maçıyla şampiyonluğu son haftada yitirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: ''Son derece sorunlu geçen bir yaz sezonundan sonra göreve ben getirilmiştim. Kamp verimli geçmemişti ama geçen sezon Belçika'da başlayıp, Sivas'ta başarılı bir şekilde sezonu bitirdik. Yine Belçika'ya geldik. İki değerli rakiple karşılaşacağız. Futbol dışı gündemden futbolun içine doğru adım atacağız artık. Pek çok oyuncumuzu getiremedik. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımızın dışındaki bir kadro ile yavaş yavaş futbol sahasındaki gücümüzü test etmeye çalışacağız. Umarım sağlıklı ve başarılı bir sezonun başlangıcı olur.'' Özellikle geçen hafta başından bugüne kadar geçen süreci, ''futbolun dışındaki her şeyin içinde olduğu bir süreç'' olarak değerlendiren tecrübeli teknik adam , ''Takviye yapmamız gerektiği aşikar. Nasıl bir takviye yapmamız gerektiğini dönünce ayrıntılı biçimde şekillendireceğiz. Nitelik olarak değil sayısal olarak da transfere ihtiyacımız var'' şeklinde konuştu. Kocaman, şu an için toparlandık demelerinin doğru olmayacağını vurgulayarak, tamamen futbolun içine odaklanmaya başlayacaklarını kaydetti. Aykut Kocaman, çok tecrübeli oyunculara sahip olduğunu ve neyin ne demek olduğunu oyuncuların en az kendisi kadar bildiklerini belirterek, ''İstanbul'a döndükten sonra önce Süper Kupa, arkasından da ligin açılış maçına kadar odaklanmamızı tamamlayacağız. Kazanacağımız şampiyonluğu düşünmeliyiz. Kaçırdığımızı değil. Lig devam edecek, takvim uygulanacak. Biz de bu takvime göre hareket etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı. Basın toplantısında Dia hakkında da konuşan genç teknik adam, Dia'nın sezon başı hazırlığı yapmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: ''Takımlarımızın oyunları önemli. Bizde bireysellik öne çıkıyor. Dia gibi, Stoch gibi oyunculara fazla yük biniyor. Burada daha fazla yüke alışıyorlar. Bu anlar sakatlıkları yoğunlaşıyor. Dia sprinter bir oyuncu. Sürekli top taşıma durumu sakatlığı artıran etkenlerdendir. Dia ve Stoch geldikleri takımlarda ilerideki üç oyuncudan birisi olarak oynuyorlardı. Kendi beklerinden sorumlu olarak belli bir kulvarda oynuyorlardı.'' Kocaman, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Everton takımından transfer etmek istediği Yobo ile ilgili sorulan bir soruya, ''Yobo ile ilgili son konuşmayı medyadan öğrendim. Fikrinin değiştiğini basından öğrendim ancak geçen sefer söylediğimden farklı düşünmüyorum. Takımda olmasını istiyorum. Tek engel Everton değil, Yobo'nun da düşüncesinin değişmesi gerekecek. Yobo konusunda talebimiz olacak ama nasıl sonuçlanacak ben de merak ediyorum'' diye cevap verdi. Fenerbahçe'nin iki yabancı futbolcusu Santos ve Lugano ile ilgili düşüncelerinin belli olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Lugano geçen sezon ikinci yarıda bir maç oynamadı, Santos da bir maç dışında 90'ar dakika oynadı. Ayrılmalarını istemem. Oyuncu verme konusunda bir kademe daha dikkatli davranmamız gerekiyor. O duyguyu taraftarımıza yaşatmamalıyız. Sınırları aşan bir teklif gelirse o başka bir şey olur. O bölgede zaten çok eksiğimiz var, orayı tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncu kaybetmeyi düşünmüyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı. Basın toplantısına katılan sarı lacivertli futbolcu Dia ise hazırlık döneminin bir parçası olan hazırlık maçlarını oynamaya geldiklerini belirterek, ''Oynayacağımız maçlar zorluk derecesi yüksek. Önemli takımlar rakip. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık açısından yol gösteren harita niteliğinde maçlar olacak. İyi sonuç almak isteriz ve lige hazır biçimde girmek isteriz'' dedi. Geçen sezon özellikle transfer görüşmelerinin biraz uzaması, sonradan netleşmesi nedeniyle sezon başı hazırlıklarına katılamadığını vurgulayan Fenerbahçeli futbolcu, sezon başı çalışmalarının çok önemli olduğunu ve sakatlık önleyici niteliği de bulunduğunu kaydetti. Geçmişte biraz uyum sorunu yaşadığını da itiraf eden sarı lacivertli oyuncu , şunları söyledi: ''Uyum sorunu yaşadım ama bunlar geçmişte kaldı. Bu sezon amacım istikrarlı oynayıp üst düzeyde takımıma katkıda bulunmak. Sezon bittikten sonra teknik heyetimiz bize antrenman programı verdi tatil için. Ben bunu harfiyen uyguladım. Kendimi bu nedenle şimdi iyi hissediyorum. Çok iyi bir takımımız var. Büyük hedeflerimiz var, ben de bu hedeflerin bir parçası olmak istiyorum.''