-KOCAMAN: ''TRABZONSPOR'UN PUAN KAYBETMESİ MUHTEMEL'' İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yaptıkları Trabzonspor'un ligin kalan son 3 haftasında puan yitirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kocaman, takımının puan yitireceğine dair yorumlar yapıldığını ifade ederek, ''Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Puan kayıpları her takım için, özellikle rakibimiz için de geçerli. Kardemir Karabükspor maçı zor bir maç ama rakibimizin de Bucaspor deplasmanı ve diğer maçları da zor maçlar. Trabzonspor'un da bu süreçte puan kaybetmesi muhtemel görünüyor'' ifadelerini kullandı. -''EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ KAZANMA ARZUMUZ''- Aykut Kocaman, takımının yüksek isteklilik ve kazanma arzusunun Kardemir Karabükspor deplasmanında en büyük avantajları olduğunu ifade etti. Takımının ligin ikinci yarısında yaptığı 14 maçın 13'ünü kazandığını hatırlatan Kocaman, zor görünen birçok maçı takım olmayı başararak kazandıklarını anlatarak, Kardemir Karabükspor maçıyla ilgili şunları kaydetti: ''Oyuncularımızın kazanma arzusunun üst düzeyde olması çok önemli. Zor görünen birçok maçı takım olmayı başararak kazandık. Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte son 3 maç çok önemli. Oyuncularımızın da sık sık dile getirdiği gibi camiamızın çok büyük bir şampiyonluk özlemi var. Karabük'ün bu yolda en büyük engel olduğu konusunda görüşler geliyor. Takımımızın yüksek isteklilik hali, son dakikaya kadar süren kazanma arzusu bu maçı da lehimize çevirmek için en büyük gücümüz olacak. Elinde ne olduğunu ve karşılaşacağı zorlukların ne olduğunu bilen bir oyuncu grubumuz var. Ligin bu döneminde en zorlu karşılaşma olarak görünen Kardemir Karabükspor maçında da, en büyük gücümüz söylediğim gibi oyuncularımızın kararlı ve istekli hali olacak.'' -''YOBO BÜYÜK KATKI SAĞLAMIŞ BİR OYUNCUDUR''- Aykut Kocaman, medyada, Nijeryalı savunma oyuncusu Yobo hakkında yer alan yorumlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yobo'nun Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana hem saha içi hem de saha dışında takıma çok büyük katkı sağladığını kaydeden Kocaman, ''Yobo'ya ilişkin bir takım olumsuz değerlendirmelerim basında yer alıyor. Bu haberler baştan aşağıya hayal ürünüdür. Yobo geldiği günden bu yana hem saha içi hem saha dışında bu takıma çok büyük katkı sağlamış bir oyuncudur. Onun hakkındaki son derece olumlu düşüncelerim tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bunun dışındaki değerlendirmeleri hoş karşılamak mümkün değildir'' ifadelerini kullandı. Bu arada Fenerbahçe, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için bir gün önceden sabah saatlerinde Karabük'e giderek, maç öncesi son antrenmanı orada yapacak.