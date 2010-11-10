-KOCAMAN'LI FB İSTANBUL DIŞINDA ZORLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu ilk maçında Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne 4-2 yenilen Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde İstanbul dışında yaptığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Kocaman yönetiminde bu sezon İstanbul dışında 7 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, sadece bir kez galip gelmeyi başardı. Spor Toto Süper Lig'de İstanbul dışında 4 maça çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'a yenilip, Bursaspor ile berabere kalırken, sadece 8. haftada Konyaspor'u 4-1 yendi. Avrupa kupaları eleme turlarında ise İstanbul dışında 2 maç oynayan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu sezon ilk maçında Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu. -İSTANBUL'DA 9 MAÇTA 5 GALİBİYET- Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da yaptığı 9 resmi maçta ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İstanbul'da 7 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, Avrupa kupaları eleme turlarını ise İstanbul'da 2 maçta 1 beraberlik, 1 de yenilgiyle noktaladı. Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda yaptığı Kasımpaşa maçını İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 6-2 kazanmıştı.