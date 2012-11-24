Kocaman'ın cezası Tahkim Kurulu'ndan döndü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 1 maçlık cezasını para cezasına çevirdi. Caner Erik'in maçlık cezası ise onandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a verdiği 1 maçlık cezayı Tahkim Kurulu, para cezasına çevirirken, Caner Erkin'in 2 maçlık cezasını da onadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Caner Erkin'in Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuruların sonucu belli oldu. Kocaman'ın cezası kaldırılırken, Erkin'in 2 maçlık cezası onandı.

Fenerbahçe'nin geçen hafta Eskişehirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Caner Erkin, Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Teknik Direktör Aykut Kocaman da 1 maç hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Tahkim Kurulu bugün Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı itirazları görüştü. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Caner Erkin'in 2 maçlık cezası onandı. Kocaman'a verilen 1 maçlık ceza ise 50 bin lira para cezasına çevrildi.

Kocaman Sarı-Lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta takımın başında sahada olacak. Caner Erkin ise Gençlerbirliği ve kupadaki Pendikspor maçlarında forma giyemeyecek.