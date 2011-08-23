Kocaman'ın aklındaki futbolcu kim?

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kamp yaptığı Almanya'da basın toplantısı düzenledi. Kocaman, ''Süper Lig'in en yetenekli futbolcularından birinin peşindeyiz'' dedi.



Teknik direktör Kocaman'ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:



"Hazırlık maçlarını en az resmi maçlar kadar ciddi oynadık. Maçları kazanarak bitirmek, kazanma anlayışımızın olması sevindirici. Bugün Almanya liginin önemli takımlarından biriyle karşılaşacağız."



"Semih'in ciddi bir sakatlığı yok. Tedavisi nedeniyle İstanbul'a gönderdik. İki güçlü santrforumuz var. Mutlak ve mutlak forvet oyuncusu almak değil derdimiz. Doğru bir transfer yapmalıyız. Süper Lig'in en yetenekli oyuncularından birinin peşindeyiz. Sercan Yıldırım gündeme gelirse düşünürüz. Yetenekli bir futbolcu. Sadece biz değil, diğer kulüpler için de geçerli bir durum bu"

"Lugano Copa America'yı kaldırdı. Lugano ayrılmak istedikten sonra bizim çok fazla engel olabileceğimiz bir durum yok. Yıllara dayanan Fenerbahçe tecrübesi, yararlılığı nedeniyle Lugano'nun takımdan ayrılmasını istemem."



"Yobo, sadece performansı nedeniyle burada görmek istediğim oyunculardan biri değil. Gerek profesyonelliği, gerek takıma katkıları ile örnek olabileceğini gösteren futbolculardan biri. Kendisini takımımda görmek isterim. Kendisiyle ilgili çalışmalar sürüyor."

"Gökhan Gönül'e talip olanların çok yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerekir"



"Afrika Kupası bütün takımları sıkıntıya sokan bir organizasyon. Afrika Kupası, oluşturulmaya çalışılan statüyü etkileyecek."



"Oyuncularımız bu kamp döneminde, geçen seneye oranla daha verimliler. Takım olarak geçen yıldaki performansımızın üstünde olacağımızı düşünüyorum."



"Yaşadığımız zor dönemlerde yönetim kurulumuz beni yalnız bırakmadı.





'BU SENE DE FAVORİ BİZİZ'



"Fırsatçılık sözleri konuşuluyor... İnsanın içini acıtan bir durum bunlar. Eğer böyle bir durum varsa fırsatçılık hoş bir durum değil. Fenerbahçe sahada olmalı ve rakipleri de imkanları varsa Fenerbahçe’yi sahada yenmeli. Biz geçen sene yakaladığımız çıkışı sürdürecek gibi duruyoruz. Rakipler de bence Fenerbahçe’yi bu şekilde geçebilmek için daha fazla çaba göstermeli.



Geçen sezonki yarış hem bizim hem de Trabzonspor için olağanüstü bir yarıştı. Bizim 17’de 16 yapmamız ne kadar zorsa Trabzonspor’un da 82 puan alması çok zordu. 82 puan çok yüksek bir puan. O seviyeye ulaşmak çok büyük başarı. Bu seneye dönersek Galatasaray büyük bir atılım içinde. Uzun zamandır arkada kaldılar. Transfer yapıyorlar sürekli. Bu sezon ne kadar takım olabilecekler göreceğiz. Kaliteli ve güçlü bir kadroları var. Beşiktaş geçen sezonun sonuna doğru takım olma yolunda önemli bir adım attılar. Bu sezon nereye kadar taşıyacaklar bunu ben de merak ediyorum. Onlar da bu sürecin içinde bizimle birlikte hırpalanan takımlardan biri oldular. Trabzonspor’da ise oyuncu sirkülasyonu çok oldu. Bu durum Trabzonspor’u yukarı mı çeker, aşağı mı iter görmemiz gerek. Bursaspor’un da iddialı olduğu gözüküyor. Herkes için bir tehlike Bursaspor. Kayserispor geçen sezon yaşadıkları çözülmeyi analiz ettiyse yine güçlü bir rakip. Kayserispor en organize takımlardan biriydi geçen sene çözülmeden önce. Gaziantepspor iki senedir bir ileri bir geri tempo sergiliyor. Patlamaya hazır gibiler. Ankaragücü kadro olarak zengin ama özel sorunları var. Biz yine bir numaralı favoriyiz bana göre. Çok özel bir oyuncu gurubumuz var. Ligin il 5-6 haftasında Şampiyonlar Ligi’yle harmanlanmış süreçte neler yaşayacağız ben de merak ediyorum ama olumluya yakın olduğunu düşünüyorum. İlk haftalarda kırılma yaşamazsak başarılı olacağız diye düşünüyorum."





