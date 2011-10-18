-Kocaman'ın 3 puan sevinci MERSİN (A.A) - 17.10.2011 - Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, 2-1'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle ilgili, ''Böylesine zorlu bir deplasmanda ve kritik bir dönemde 3 puan almamız bizim için sevindirici oldu'' dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Mersin ekibinin zirvedeki hemen yanı başlarındaki takımlardan birisi olduğunu söyledi. Rakibin lige yeni gelmesine rağmen ilk 5 maçlık periyotta 10 puan almasının son derece iyi bir durum olduğuna dikkati çeken Kocaman, ''Maç öncesinde mutlak ve mutlak yıllar sonra karşılaştığı Fenerbahçe'yi, yenme arzusu ve puan puana gelme arzusu, rakibimiz için büyük bir motivasyon kaynağıydı. Bununla birlikte rakibimiz, tecrübeli futbolculardan da kuruluydu'' diye konuştu. Maça golle başlamanın büyük oranda kendilerine avantaj yarattığını aktaran Kocaman, şöyle devam etti: ''Bu sefer de yine öyle oldu. Golü bulduktan sonra etkili organize kontrataklar, ataklar yaptık. Ancak özellikle bozulan hava ve olağanüstü hava koşuları oyunun ritmini bozdu. Oyunun ritmiyle birlikte bizim de ritmimizi bozdu. Mersin takımı bize göre fizik gücü yüksek uzun boylu oyuncularıyla kalemize gelmeye başladı. İlk yarı söylediğim çerçevede geçti. Farkı artıracak hamleler de yaptık, pozisyonlar da bulduk. Rakip takım ise eşitlik için çok büyük çaba gösterdi.'' İkinci yarıda ise farkı artırmak için gösterdikleri çabanın dışında şansla gelen 2. golü bulduklarını vurgulayan Kocaman, ''2-0'lık golü yakalayınca, arkasından da Mersin'in eksik kadroda kalmasıyla oyunun tamamen kontrolü bize doğru geldi. Ama biz bu şansı açıkçası çok iyi değerlendirdiğimizi söyleyemem. 2-0'dan sonra bizim gibi tecrübeli oyunculardan kurulu takımın yapması gereken, topun hakimiyetini tamamen rakipten alarak onlara anlık gelişen savunmaların dışında organize atak şansı vermememiz gerekiyordu. Biz bunu açıkçası yapamadık. O nedenle bizim için sıkıntılı bir süreç oldu. Farkı artırmak için daha çok anlık ataklar yaptık. Sürekli hızlı hücumu düşündük. Bu da rakibimizi sürekli maçın içinde tuttu. Golün uzatma dakikalarında gelmesi Mersin'e yetecek zamanı bırakmadı. Böylesine zorlu bir deplasmanda ve kritik bir dönemde 3 puan almamız bizim için sevindirici oldu'' ifadesini kullandı. -''Sinirliydiniz...''- Soru almamak istememesine rağmen basın mensuplarının ısrarına karşı bir soruyu kabul eden Kocaman, ''Maç sonrasında sinirliydiniz, oyuncuların laubali hareketlerinden mi kaynaklandı?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Genel olarak oyuncular çok büyük mücadele verdiler. Önce bunu söyleyeyim ve çok değerli bir 3 puan aldılar. Tabi ki oyunla ilgili kendime ait birtakım değerlendirmelerim var. Ama bunları şu anda paylaşmak durumunda değilim.'' -''Küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir goldü''- Futbolculardan Özer Hurmacı da, kırmızı-lacivertlilerin lige iyi bir başlangıç yapmasından dolayı zorlu bir deplasman olacağını bilerek Mersin'e geldiklerini söyledi. Golü erken bulmaları nedeniyle golü koruma duygusuyla geri çekildiklerini ve yağmurun artması nedeniyle pas yapmanın zorlaştığına değinen Hurmacı, ''Mersin bunu bizden daha iyi başardı. O yüzden de topa bizden daha çok hakim oldular. Önemli olan buradan 3 puan alabilmekti. Bunu başardık'' dedi. Attığı golle ilgili soruyu da yanıtlayan Hurmacı, ''Küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir goldü. Bir kere denedim. O da Ankaragücü'nde oynarken Fenerbahçe'ye karşı denemiştim. Bugün de Hakan ağabeyi önde görünce, Emre ağabeyi de görünce bir kez daha bakıp, hissederek vurdum ve çok güzel bir gol oldu. Çok mutlu oldum'' diye konuştu. Hurmacı, ligdeki performansıyla ilgili de, eğer bu sezon biraz daha gayret ederse, kendi adına daha sevindirici sonuçlar alabileceğini ve kendisini destekleyenleri mutlu edebileceğini söyledi. Kaleci Mert Günok ise bu sezon ilk görev aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Sezon başından beri sakatlıklarla mücadele ediyorduk. Volkan ağabeyin sakatlığından sonra kaleyi ben devraldım. Bizim için zorlu bir deplasmandı. Fakat üstesinden gelmesini bildik. Belki son dakikalarda yediğimiz gol olmasaydı, daha iyi olabilirdi. Biz bu sene şampiyonluk doğrultusunda tüm arkadaşlarımla çok çalışıyoruz. Çünkü geçen sezon kazandığımız şampiyonluğu bu sezonda da tekrarlamak istiyoruz. Bu doğrultuda kim görev alırsa, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Umarım bana güvenenleri mahcup etmemişimdir.''