-KOCAMAN'DAN DERBİ YORUMU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kollektif anlayışlarını sürdürmeleri halinde Galatasaray derbisinden iyi bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi. Aykut Kocaman, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Galatasaray derbisinde favori gösterilmeleriyle ilgili olarak, ''Büyük favori haline getiren nedenler sadece bulunduğumuz konum değil, oynadığımız oyun da bizim favori gösterilmemize neden oluyor. Çok yüksek bir motivasyonla, yeni stadında Fenerbahçe ile oynayacak bir takımın karşısına çıkacağız. Kollektif anlayışımızı sürdürürsek favori olarak gittiğimiz maçtan gerçekten iyi bir sonuçla döneriz'' dedi. -''2 OYUNCUYA ÖNLEM ALACAĞIZ''- Galatasaray'da önlem alacağı oyuncuların olup olmayacağı sorusu üzerine Kocaman, ''Galatasaray'ın kadrosu konusunda 7-8 oyuncusunu hesap edebiliyorum ama 2-3 oyuncusu konusunda tahminim yok. Benim düşündüğüm kadroda 2 oyuncu var ki bize tehdit oluşturabilecek oyuncular. Onlara önlem alacağız'' yanıtını verdi. Futbolcuların isimlerini vermeyen Kocaman, ''Tahmin edilen oyuncular'' demekle yetindi. -''KAZANIRSAK ŞANSIMIZI ARTIRACAĞIZ''- Derbi için özel bir hazırlıklarının olmadığını, bundan önceki derbilere nasıl hazırlandıysalar öyle hazırlandıklarını anlatan Kocaman, özel bir motivasyon yapıp yapmadıkları sorusuna, ''Bu maçı kazanırsak şampiyonluk şansımızı en az yüzde 10 daha artıracağız. Özel bir şey yok. Yarın Galatasaray'ın artılarını eksilerini görüşeceğiz'' dedi. -''KAYBEDECEK BİR ŞEYLERİ OLMAYANLAR...''- Galatasaray'ın derbi maç için kaybedecek bir şeyi olmadığını anlatan Kocaman, ''Kaybedecek bir şeyleri olmayanlar en tehlikeli gruptur. Öyle bir 4 maça çıkacağız ki, Galatasaray maçı bunlar öncesinde bizim süratimizi artırabilecek bir maç olacak. Tersi olursa bu 4 maçlık periyot, bizim de Trabzonspor için de çok zorlu olacak'' diye konuştu. -''FAVORİYİZ AMA...''- Galatasaray karşısında favori olduklarını belirten Kocaman, ''Favoriyiz ama gidip kolay yeneceğiz diye düşünürsek bu bizi hayal kırıklığına uğratır. Ne gözümüzde büyüteceğiz, ne de Galatasaray şu anda ligin 11. sırasında 33 puanı var diyerek onları küçülterek oraya gideceğiz. Hassas bir denge var, bunu lehimize çevirmek için dikkatli olacağız'' ifadesini kullandı. Kocaman, Galatasaray'ın birçok maçını seyrettiklerini belirterek, ''Skorlar istedikleri gibi değil ama oyun anlayışı ve oyun gücü açısından skorlarla bağdaşır durumları yok. Sezona başlarken en az bizim kadar şampiyonlukta iddialıydılar. Son 2-3 haftalık periyotta inişleri çıkışları olan bir takım gibi gözüküyor. Dikkatli olmalıyız'' diye konuştu. -''OYNANMAMIŞ MAÇLAR EN ZORUDUR''- Önlerinde çok zorlu 4 maç bulunduğunu hatırlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Oynanmamış maçlar her zaman en zorudur. İkinci yarının ilk maçları olan Antalyaspor ve Trabzonspor maçları var olma maçlarıydı. Ondan sonraki süreç, rakibin kaybetmesine bağlıydı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. 4 maç var, Galatasaray, Bursaspor, Eskişehirspor ve Gaziantepspor maçları. İki hafta sonra Trabzonspor bu 4 maç içine girecek. Bu düğümü çözecek etap olarak gözüküyor. Galatasaray maçı bizi tekrar zihinsel olarak, dolayısıyla fiziksel olarak iyi bir noktaya getirebilir. Orada kazanma tekrar kendimizi şarj edecek ve sonrasındaki maçlarda bize çok yüksek bir rüzgar sağlayacak.'' -İLK MAÇTAKİ PENALTI BEKLENTİSİ- Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynadıkları maçın beklentilerin ötesinde cereyan ettiğini anlatan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O maçta Galatasaray'n yeni antrenör getirmesinden ziyade, bizim tarafımıza bakmak lazım. Sahaya çıkardığım takım, o günün duygusal atmosferine uygun bir takımdı. Sağda Stoch, önde Alex, Niang, merkezde Emre ve Mehme'i biraz daha sert, topun arkasına daha fazla geçen bir hale getirseydim o maç farklı olabilirdi. O maçla ilgili bir fotoğrafı duvarıma astım. Çok net bir penaltı vardı. Anormal net bir penaltı vardı. Futbol hayatımda gördüğüm en bariz fauldü (Sabri'nin ceza alanı içinde Dia ile girdiği ikili mücadele). Bir futbolcunun iki ayağı futbolcunun omuzları üstündeyse bu net fauldür. Bu fotoğraf duvarıma duruyor hala bakarım.'' -''EMRE TAKIMDAKİ EN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİSİ''- Aykut Kocaman, Emre'nin derbide forma giyemeyecek olmasının kendileri için dezavantaj olduğunu vurgulayarak, ''Emre takımdaki en önemli oyunculardan bir tanesi. Böyle bir oyuncudan mahrum kalmak; her ne kadar ben takımın önemli olduğunu söyleyen biriysem de dezavantajdır'' dedi. Takım olarak güçlerinin yüksek olduğunu anlatan Kocaman, ''Her oyuncu gerekli katkıyı sağlamak konusunda özeni gösteriyor. Takım olgumuzu düşürmezsek Emre'nin yokluğunu aramayacağız diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı. -EMRE'NİN AGRESİFLİĞİ- Bazı kesimlerin Emre'nin Galatasaray derbisinde oynamayacak olmasını Fenerbahçe açısından dezavantaj olarak gördüğünün belirtilmesi üzerine Kocaman, ''Emre bu tip maçları çok oynadı. Nasıl davranmasını biliyor. Olsaydı takıma katkısının avantaj olarak daha fazla olacağını düşünüyorum'' dedi. Kocaman, Emre'nin agresifliği ile ilgili bir soruya, şöyle yanıtladı: ''Emre kendisi de kabul ediyor. Emre'nin bu konudaki davranışları ideal değil ama bu konuda kendini ıslah etme çabası gösteriyor. Onun çapındaki bir oyuncunun biraz daha rakipleri de anlayarak, onu durdurma konusunda rakiplerin de bir şey yapmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor. Rakip tarafından da zaman zaman kışkırtılıyor. Emre bu konuda kendini geliştirmek için çaba harcıyor. Emre gibi büyük oyuncuların bütün bunlara kışkırtmalara cevap vermemesi gerekiyor.'' -''MAÇ ŞANSI AYDINUS'UN YANINDA OLSUN''- Kocaman, derbi maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili bir soruya, ''Fırat Aydınus, ülkenin form olarak, kalite olarak en kapasiteli hakemlerinden bir tanesi. Dileğim maç şansının yanında olması'' dedi. Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın çıkışı geçmesinin nedenleriyle ilgili bir soru üzerine de Kocaman, şunları söyledi: ''Ne antrenmanlarda, ne davranışlarda bir farklılık yok. Çok büyük değişiklikler yok. Esas dönüşüm, futbolcu grubumuzun reaksiyonunda oldu. Daha bireysele yakın düşünen bir grubumuz vardı. Bu son dönemlerde özellikle Yeni Malatya maçından sonra büyük bir dönüşüm oldu. Bu gidişattaki en önemli rol, oyuncuların gösterdiği mesleki anlamdaki doğru reaksiyondur.'' -FENERBAHÇE ACIBADEM'E BAŞARI DİLEDİ- Aykut Kocaman, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek Fenerbahçe Acıbadem takımına da başarılar diledi. Kocaman, ''Onlardan Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz. Futbol takımı olarak kalbimiz onların yanında'' dedi.